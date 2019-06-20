Сегодня будет перекрыта улица Гоголя (в связи с маршем реконструкторов)

Источник материала: Виртуальный Брест

21.06.2019 г. с 17:00 до 18:00 будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Гоголя от ул. Зубачева до ул. Куйбышева.





В это время городские автобусные маршруты будут следовать в объезд:



- №5 по ул. Карла Маркса - Орджоникидзе - ГОБК (в обратном направлении по ул. ГОБК - Ленина - Мицкевича);

- №41 по ул. Зубачева - ГОБК - Путепровод в прямом и обратном направлениях.





Обращаем ваше внимание, что ознакомиться с полной программой мероприятий можно по ссылке .