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Сегодня будет перекрыта улица Гоголя (в связи с маршем реконструкторов)
21.06.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
21.06.2019 г. с 17:00 до 18:00 будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Гоголя от ул. Зубачева до ул. Куйбышева.
В это время городские автобусные маршруты будут следовать в объезд:
Обращаем ваше внимание, что ознакомиться с полной программой мероприятий
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21.06.2019 г. с 17:00 до 18:00 будет перекрыто движение транспортных средств по ул. Гоголя от ул. Зубачева до ул. Куйбышева. В это время городские автобусные маршруты будут...
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