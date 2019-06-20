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В Кобрине ветер повалил десятки деревьев, ливень затопил улицы, а молния ударила в дом
21.06.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ливень, который обрушился на Кобрин вечером 20 июня, за несколько минут затопил улицы города. Гроза и шквалистый ветер повалили около десятка деревьев, из-за ударов молний были временно обесточены несколько населенных пунктов. В экстренных службах Кобринского района сообщили, что пострадавших не было. Коммунальщики оперативно устраняют последствия стихии.
Энергетики сообщают, что в течение суток на территории Кобринского района периодически нарушалось электроснабжение, но отключения быстро исправляют аварийные бригады.
Не обошлось и без ЧП, в частном секторе г. Кобрина молния ударила в жилой дом, повредив стену строения, но пожара не последовало.
В д. Оса Кобринского района в переулке Тракторном из-за грозы произошел
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Ливень, который обрушился на Кобрин вечером 20 июня, за несколько минут затопил улицы города. Гроза и шквалистый ветер повалили около десятка деревьев, из-за...
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