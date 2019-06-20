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В Кобрине ветер повалил десятки деревьев, ливень затопил улицы, а молния ударила в дом

21.06.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ливень, который обрушился на Кобрин вечером 20 июня, за несколько минут затопил улицы города. Гроза и шквалистый ветер повалили около десятка деревьев, из-за ударов молний были временно обесточены несколько населенных пунктов. В экстренных службах Кобринского района сообщили, что пострадавших не было. Коммунальщики оперативно устраняют последствия стихии.

В Кобрине ветер повалил десятки деревьев, ливень затопил улицы, а молния ударила в дом

В Кобрине ветер повалил десятки деревьев, ливень затопил улицы, а молния ударила в дом

Энергетики сообщают, что в течение суток на территории Кобринского района периодически нарушалось электроснабжение, но отключения быстро исправляют аварийные бригады.

В Кобрине ветер повалил десятки деревьев, ливень затопил улицы, а молния ударила в дом

В Кобрине ветер повалил десятки деревьев, ливень затопил улицы, а молния ударила в дом

Не обошлось и без ЧП, в частном секторе г. Кобрина молния ударила в жилой дом, повредив стену строения, но пожара не последовало.

В Кобрине ветер повалил десятки деревьев, ливень затопил улицы, а молния ударила в дом

В Кобрине ветер повалил десятки деревьев, ливень затопил улицы, а молния ударила в дом

В д. Оса Кобринского района в переулке Тракторном из-за грозы произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионерке 1932 г.р. Огнем повреждены кровля, перекрытие и имущество в хозяйственном строении. 21 июня из-за шквалистого ветра, гроз и града в Беларуси так же объявлен оранжевый уровень опасности, сообщают метеорологи.

 
 
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  Ливень, который обрушился на Кобрин вечером 20 июня, за несколько минут затопил улицы города. Гроза и шквалистый ветер повалили около десятка деревьев, из-за...
 
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