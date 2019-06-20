Описан гибрид нарвала и белухи

Источник материала: Tut.by

Анализ ДНК подтвердил, что необычный череп, найденный в Арктике, действительно принадлежал очень редкому существу — гибриду нарвала и белухи. Об этом пишет « Популярная механика ».



Фото: Mikkel H. Post, Natural History Museum of Denmark

То, что странный череп, найденный в 1990 году, принадлежал гибриду нарвала (Monodon monoceros) и белухи (Delphinapterus leucas), подозревалось уже давно. Однако только сейчас специалисты смогли это подтвердить — посредством ДНК-анализа.

У обнаруженного черепа отсутствовал характерный для нарвала рог, да и в целом он довольно сильно отличался от черепов двух видов: был намного крупнее, чем у обычных нарвалов и белух. При этом хотя то, что это гибрид, предполагалось, существовало и предположение, согласно которому череп принадлежал аномально большой белухе.

Впрочем, сейчас оно было отклонено. Используя генетический материал, извлеченный из зубов черепа, ученые из Копенгагенского университета провели анализ ДНК особи и сравнили результаты с геномами восьми белух и нарвалов, из того же региона, где был найден череп необычного животного.

Как отмечалось выше, анализ подтвердил, что череп принадлежал гибриду белухи и нарвала. Согласно исследователям, это была мужская особь, матерью которой была самка нарвала, а отцом — самец белухи. (Результаты удивляют, так как считается, что нарвалы и белухи разошлись около 5,5 миллиона лет назад. При этом рог нарвалов считаются вторичным половым признаком; впрочем, как показывает череп гибрида, белухи и нарвалы все же могут скрещиваться, несмотря на отсутствие рога у самцов белух.)

Кроме того, кости черепа рассказали ученым о рационе гибрида, который оказался иным, чем у белух и нарвалов. Так, согласно исследователям, гибрид, вероятно, искал пищу на большей глубине, чем его родители.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Scientific Reports.