18 человек пострадали при столкновении фуры и «маршрутки» под Каменцом

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, крупная авария произошла 21 июня около 8.50. Водитель грузового автомобиля «DAF» двигался по автодороге в деревне Видомля Каменецкого района. По предварительной информации, мужчина потерял управление из-за технической неисправности автомобиля.

Гомеле В внедорожник врезался в такси: есть пострадавшие

В результате на перекрестке автодорог Р-83 «Брест-Каменец-НП «Беловежская пуща» и Р-85 «Слоним-Высокое» фура столкнулась с проезжающей мимо «маршруткой», которая ехала из Каменца в Брест. Об этом сообщают представители УВД Брестского облисполкома.

По информации портала «Виртуальный Брест», в результате аварии пострадали не менее 18 человек. Некоторые пассажиры маршрутного такси с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Информации о погибших не поступало.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.