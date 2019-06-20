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Жара с грозами – погода в Горках на выходные
21.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Тоже ждете дождей? Кажется, наши просьбы были услышаны — на выходных обещают грозу, однако и жара не отступит.
Завтра, 22 июня, ожидается до +27°С, малооблачно. К вечеру, возможно, будет кратковременный дождь.
В воскресенье, 23 июня, на несколько градусов похолодает. Днем прогнозируют грозу.
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Тоже ждете дождей? Кажется, наши просьбы были услышаны — на выходных обещают грозу, однако и жара не отступит. Завтра, 22 июня, ожидается до +27°С, малооблачно. К...
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