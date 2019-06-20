Жара с грозами – погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник

Тоже ждете дождей? Кажется, наши просьбы были услышаны — на выходных обещают грозу, однако и жара не отступит.





Завтра, 22 июня, ожидается до +27°С, малооблачно. К вечеру, возможно, будет кратковременный дождь.

В воскресенье, 23 июня, на несколько градусов похолодает. Днем прогнозируют грозу.