Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

Источник материала: Горецкий вестник

В средней школе №2 прошла необычная встреча в рамках проекта «Мост дружбы» — инициативы Центра китайского языка и культуры БГСХА и Горецкого центра туризма, краеведения и экскурсий.





В гости к школьникам из лагеря «Орлята» пришли руководитель Центра китайского языка и культуры Светлана Добижи, преподаватель китайского языка Хоу Ся и студенты из Поднебесной. Они изучают русский язык в академии, знакомятся с Беларусью, интересуются культурными традициями и тем, как устроено местное образование.









Директор школы Иван Лесник и замдиректора по воспитательной работе Вера Дрыго встретили иностранных гостей и рассказали им о современной школе и особенностях учебно-воспитательного процесса.





Преподаватель китайского Хоу Ся провела для “орлят” мастер-класс по китайской каллиграфии. Она рассказала о возникновении письменности в своей стране и показала фильм о зарождении этого древнего искусства.













Китайские юноши и девушки посетили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, которые для них провели учителя по труду Светлана Харламова и Павел Фомичёв.





























Учитель обслуживающего труда, руководитель клуба «Поиск» Светлана Харламова провела для китайских гостей небольшую экскурсию. Студенты из Поднебесной познакомились с историей школы и полистали здешнюю рукописную летопись.

























Хоу Ся предложила ребятам попробовать самим написать иероглифы настоящими кисточками и тушью. Некоторые из школьников на встрече уже не понаслышке знакомы с Китаем. Валерия Мачкова и Маргарита Корватовская недавно посетили КНР в составе детской делегации . А Мария Васютич целый год посещает занятия по языку в Центре китайского языка и культуры.





















По мнению руководителя Центра туризма Светланы Тереховой, проект «Мост дружбы» “направлен, в первую очередь, на укрепление дружбы и сотрудничества между белорусским и китайским народами”.





















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