ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

21.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Просмотрено: 170

 

В средней школе №2 прошла необычная встреча в рамках проекта «Мост дружбы» — инициативы Центра китайского языка и культуры БГСХА и Горецкого центра туризма, краеведения и экскурсий.

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж
Китайская студентка Чжао Мань и горецкий школьник Жуао Одинцов

 

В гости к школьникам из лагеря «Орлята» пришли руководитель Центра китайского языка и культуры Светлана Добижи,  преподаватель китайского языка Хоу Ся и студенты из  Поднебесной. Они изучают русский язык в академии, знакомятся с Беларусью, интересуются культурными традициями и тем, как устроено местное образование.

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж
В этнографическом школьном уголке

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж
Работы из соломки впечатлили китайских девушек

 

Директор школы Иван Лесник и замдиректора по воспитательной работе Вера Дрыго встретили иностранных гостей и рассказали им о современной школе и особенностях учебно-воспитательного процесса.

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж
Директор СШ №2 Иван Лесник

 

Преподаватель китайского Хоу Ся провела для “орлят” мастер-класс по китайской каллиграфии. Она рассказала о возникновении письменности в своей стране и показала фильм о зарождении этого древнего искусства.

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж
Хоу Ся показывает горецким школьникам, как правильно держать кисточку при написании иероглифов.

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские юноши и девушки посетили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, которые для них провели учителя по труду Светлана  Харламова и Павел Фомичёв.

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж
Белорусские школьники учат китайцев вырезать по дереву

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж
И работать с лобзиком

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж
Горецкие ребята пробуют свои силы в каллиграфии

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Учитель обслуживающего труда, руководитель клуба «Поиск» Светлана Харламова провела для китайских гостей небольшую экскурсию. Студенты из Поднебесной познакомились с историей школы и полистали здешнюю рукописную летопись.

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж
Светлана Харламова проводит экскурсию по школе

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж
Марагарита Васютич уже год изучает китайский

 

Хоу Ся предложила ребятам попробовать самим написать иероглифы настоящими кисточками и тушью. Некоторые из школьников на встрече уже не понаслышке знакомы с Китаем. Валерия Мачкова и Маргарита Корватовская недавно посетили КНР в составе детской делегации. А Мария Васютич целый год посещает занятия по языку в Центре китайского языка и культуры.

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

По мнению руководителя Центра туризма Светланы Тереховой,  проект «Мост дружбы» “направлен, в первую очередь, на укрепление дружбы и сотрудничества между белорусским и китайским народами”.

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Китайские студенты побывали во второй школе – Фоторепортаж

 

Смотрите также:

«Была острая еда и мы скучали по Горкам». Как гимназисты побывали в столице Внутренней Монголии

Китайские студенты БГСХА посетили четвертую школу

“Ни хао ма!”. Горецкие дети встретились со студентами из Китая


 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В средней школе №2 прошла необычная встреча в рамках проекта «Мост дружбы» — инициативы Центра китайского языка и культуры БГСХА и Горецкого центра туризма,...
 
Новости дня
Новости разные
 
27 и 28 июня на некоторых слуцких улицах не будет электроснабжения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • визитница для собственных визиток gianni conti ссылки
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика