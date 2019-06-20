Участники благотворительной акции «Европейские забеги» #velcombegom пробежали 170 000 километров в помощь детям

Вместе с финальным этапом эстафеты «Пламя мира», который прошел в Парке Победы в Минске, завершился и первый этап «Европейских забегов» #velcombegom – большого благотворительного проекта в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. Всего в общей копилке «Европейских забегов» уже более 170 000 километров, которые добавили тысячи небезразличных жителей нашей страны, среди которых известные спортсмены и медиаперсоны. В общую копилку беговых километров включена и дистанция эстафеты «Пламя мира» – более 7700 километров по всей Беларуси.

Впереди еще 10 дней бега и 30 000 километров в помощь детям – второй этап «Европейских забегов» выйдет на международный уровень и пройдет во время II Европейских игр. В этом году акция «Европейские забеги» стала полноценной пара-составляющей крупных международных соревнований. Всего по условиям акции за 50 дней ее проведения с 12 мая по 30 июня участникам необходимо пробежать рекордные 200 000 километров в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. В таком случае общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные 200 000 рублей.

Финальный этап эстафеты «Пламя мира» прошел в одном из самых знаковых мест города – в Парке Победы. Пробежать в помощь детям-спортсменам с инвалидностью собрались более 200 человек: самые активные участники проекта #velcombegom из разных городов, представители беговых сообществ Минска, воспитанники Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, представители министерства спорта и туризма, Паралимпийского комитета, Дирекции II Европейских игр, а также сотрудники компании-организатора velcom | A1.

Среди факелоносцев финального этапа эстафеты «Пламя мира» были директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 г.» Георгий Катулин, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, легкоатлетка чемпионка мира и Европы Марина Арзамасова, гимнастка многократный призёр чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта, прославленный биатлонист Вадим Сашурин. Поддержать акцию и пробежать в помощь детям пришли и другие знаменитые спортсмены: чемпион и многократный призер Паралимпийских игр Людмила Волчек, белорусская лыжница серебряный призер Олимпийских игр гимнастка Инна Жукова, серебряный призер Олимпийских игр в Сеуле легкоатлет Игорь Лапшин, прославленная бегунья на длинные дистанции Ольга Мазуренок, белорусский хоккеист Александр Китаров и многие дргие.

«В этом году у II Европейских игр есть очень добрая и очень нужная благотворительная составляющая – проект «Европейские забеги», который призван помочь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. Каждый может выйти на пробежку, разместить свои беговые результаты в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к этой акции и помочь детям. В этом году белорусы и гости нашей страны – участники II Европейских игр активно поддерживают доброе дело. Вместе с эстафетой «Пламя мира» и «Европейскими забегами» бежала вся страны, каждый регион. К бегу в помощь детям все еще может присоединиться каждый, ведь все вместе мы сможем помочь еще больше!», – заявил заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля, который не только встретил огонь финального этапа эстафеты «Пламя мира», но и сам принял участие в забеге в помощь детям.

Большой вклад в общий зачет юбилейной акции #velcombegom внесли участники марафона «Налибоки», который прошел в самом сердце Налибокской пущи, «Гарадзенскай Вандроўкі», «Забега над Пиной», забега «Ратомка-Трейл», многих других массовых беговых событий, которые прошли этим летом в Беларуси и странах Европы. Поддержала «Европейские забеги» и Белорусская федерация легкой атлетики – тренировки бегунов к Минскому полумарафону также включаются в общий пробег.

Чтобы помочь детям, белорусы бегали очень активно и в самых необычных местах: Светлана Пухаева записала свои километры в копилку «Европейских забегов» с заснеженной вершины Эльбруса, Петр Рагойша бегает внушительные дистанции каждый день с самого первого дня акции, свои тысячи шагов в общий километраж внесли и старшеклассники – участники проекта velcom YOUTH, отправившиеся на конференцию TEDx в Австрию. Многие знаменитые спортсмены и медиперсоны поддержали акцию в социальных сетях. Среди них олимпийская чемпионка биатлонистка Динара Алимбекова, легкоатлетка Эльвира Герман, известные белорусы Георгий Колдун, Герман Титов, Оксана Зарецкая.

«Мы благодарны всем бегунам, тысячам белорусов, поделившихся информацией о благотворительном проекте «Европейские забеги» #velcombegom в социальных сетях, и каждому, кто пробежал в помощь детям! Мы искренне рады, что в этом году среди наших бегунов есть и зарубежные участники II Европейских игр, которые готовы помочь белорусским детям-спортсменам с ограниченными возможностями. Поддержали акцию и сотрудники A1 Telekom Austria Group в других странах», – заявил заместитель генерального директор по цифровым платформам и контенту компании velcom | A1 Антон Бладик.

Акция продолжается! Чтобы помочь детям, до 30 июня нужно выходить на пробежки и делиться результатами своих пробежек в социальных сетях с хештегами #velcombegom, #A1 и #brightteam. Благотворительную помощь по итогам акции «Европейские забеги» получат Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и Гомельский областной центр олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.

Акция «Европейские забеги» проводится компанией velcom | A1 в партнерстве с фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года» при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Паралимпийского комитета Республики Беларусь. Присоединиться к ней могут все жители нашей страны и белорусы за рубежом, а также спортсмены, члены иностранных делегаций, болельщики и гости из стран-участниц II Европейских игр.

Проект #velcombegom – благотворительная спортивная инициатива компании velcom | A1, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям. Забеги #velcombegom проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. #velcombegom является одной из наиболее масштабных социальных инициатив velcom | A1. По итогам прошлых благотворительных забегов финансовую помощь от компании на общую сумму более 500 000 рублей получили 16 детских медицинских учреждений из всех регионов Беларуси. Акция «Бегущие города» #velcombegom вошла в ТОП-3 лучших коммуникационных проектов Восточной Европы международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018.