Страшное ДТП в Брестской области: фура врезалась в маршрутку

Утром 21 июня в агрогородке Видомля (Каменецкий район, Брестская область) произошло страшное ДТП: фура протаранила маршрутку, полную людей.

Как сообщает портал «Виртуальный Брест», в результате столкновения междугородного маршрутного такси и большегруза пострадало 18 человек - все, кто ехал в маршрутном такси. Самых тяжелых после стабилизации состояния отправили в Брест, остальных приняла больница Каменца.

ДТП случилось на перекрестке: маршрутка ехала из Каменца в сторону Бреста по главной дороге, фура ехала со стороны Пружан по второстепенной. Сообщается, что фруа не смогла пропустить маршрутку и врезалась в нее.

Пл информации ГАИ, ДТП произошло в 8.50 утра. За рулем фуры «DAF» был мужчина 1976 года рождения, маршруткой «Mercedes» управлял житель Бреста 1981 года рождения. Одна из версий случившегося - техническая неисправность, у фуры могли быть проблемы с тормозами.

Фото: УВД Брестского облисполкома