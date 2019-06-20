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Страшное ДТП в Брестской области: фура врезалась в маршрутку
Источник материала: БДГ
Утром 21 июня в агрогородке Видомля (Каменецкий район, Брестская область) произошло страшное ДТП: фура протаранила маршрутку, полную людей.
Как
ДТП случилось на перекрестке: маршрутка ехала из Каменца в сторону Бреста по главной дороге, фура ехала со стороны Пружан по второстепенной. Сообщается, что фруа не смогла пропустить маршрутку и врезалась в нее.
Пл информации ГАИ, ДТП произошло в 8.50 утра. За рулем фуры «DAF» был мужчина 1976 года рождения, маршруткой «Mercedes» управлял житель Бреста 1981 года рождения. Одна из версий случившегося - техническая неисправность, у фуры могли быть проблемы с тормозами.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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Утром 21 июня в агрогородке Видомля (Каменецкий район, Брестская область) произошло страшное ДТП: фура протаранила маршрутку, полную людей.
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