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Страшное ДТП в Брестской области: фура врезалась в маршрутку

21.06.2019 12:19 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Утром 21 июня в агрогородке Видомля (Каменецкий район, Брестская  область) произошло страшное ДТП: фура протаранила маршрутку, полную людей.

Как сообщает портал «Виртуальный Брест», в результате столкновения междугородного маршрутного такси и большегруза пострадало 18 человек - все, кто ехал в маршрутном такси. Самых тяжелых после стабилизации состояния отправили в Брест, остальных приняла больница Каменца. 

ДТП случилось на перекрестке: маршрутка ехала из Каменца в сторону Бреста по главной дороге, фура ехала со стороны Пружан по второстепенной. Сообщается, что фруа не смогла пропустить маршрутку и врезалась в нее.

Пл информации ГАИ, ДТП произошло в 8.50 утра. За рулем фуры «DAF» был мужчина 1976 года рождения, маршруткой «Mercedes» управлял житель Бреста 1981 года рождения. Одна из версий случившегося - техническая неисправность, у фуры могли быть проблемы с тормозами.

Фото: УВД Брестского облисполкома

 
Теги: Брест
 
 
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Утром 21 июня в агрогородке Видомля (Каменецкий район, Брестская  область) произошло страшное ДТП: фура протаранила маршрутку, полную людей.
 
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