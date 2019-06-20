«Здесь много молодежи и все душевно». Познакомились с минчанами, которые тусуются на Октябрьской

Источник материала: Tut.by

В Минске есть несколько улиц, о существовании которых не слышал, пожалуй, только самый не интересующийся городской жизнью человек: Зыбицкая, Революционная и Октябрьская. Они притягивают молодежь своими заведениями, тусовками и атмосферой. Субботним вечером TUT.BY прогулялся по Октябрьской и пообщался с ее гостями. Нам было интересно узнать, что за люди там тусуются и за что они любят «Кастрычніцкую».

«Здесь много молодежи, все душевненько, все как надо»

19-летнего Пашу, 16-летнюю Эвелину и 20-летнего Владислава перехватываем на углу, где находится заведение ENZO. Паша и Влад — музыканты. Паша рассказывает, что в последнем семестре четвертого курса бросил колледж искусств: не хотел ехать по отработке в деревню, это могло помешать в творчестве.

— Я участвую в проекте Nikitata, у нас уже есть EP альбом. Еще у меня есть свой сольный проект — Polon. Выступаем в основном на бесплатных мероприятиях, недавно были на сцене «Пешеходки» и в ОК 16 устраивали квартирник. Еще мы состоим на лейбле Warner Music Russia, в Беларуси нет лейблов. А Kaufman Label, [который раскрутил Тиму Белорусских], кто знает, это не лейбл. Это скорее звукозаписывающая компания.



Паша (слева) говорит, что конкретно в этот вечер он приехал на Октябрьскую, чтобы снять для нового трека сниппет (небольшой отрывок, который исполняют на видео и презентуют слушателям)

Эвелина окончила 10-й класс, она фотограф.

— Я ищу людей для фотосессий, — объясняет девушка свою мотивацию приходить на Октябрьскую. — Здесь ты видишь реальных людей: мне как фотографу это очень важно. Люди приходят сюда, наряжаются, показывают себя с лучшей стороны.

Влад, как и Паша, тоже участвует в общем проекте Nikitata, а его сольный проект называется V.ri. В отличие от Паши он учебу не бросал, о чем сейчас сильно жалеет.

— Заканчивал в Жодино техникум, сейчас отрабатываю электриком на БелАЗе. Но буду себя искать в другой профессии, в творчестве и в общении с людьми. Почему пришли на Октябрьскую? Здесь много молодежи, все душевненько, все как надо. Кстати, в «Песочнице» можно посмотреть огромной компанией фильмы — очень классный формат, советую. Нет быдла, которому тебе придется пояснять за то, как ты одет и как ты выглядишь, это в XXI веке вообще недопустимо, я считаю.

«Горжусь и счастлив, что я — частица Октябрьской»

Андрея и его друзей, катающихся на лонгбордах, встречаем недалеко от пространства DandyLand. Как выяснилось, Андрей — парикмахер и CEO в DandyLand.

— Тусуюсь я в разных местах, но в основном спортивных, потому что, помимо лонга, катаюсь на сноуборде, вейкборде и играю в хоккей, — рассказывает о себе Андрей.



Андрей — слева

Молодой человек говорит, что знает почти все заведения в Минске, их владельцев, руководителей и персонал, так как почти все у него стриглись, а работает парень уже больше 15 лет. Просим его высказаться о Зыбицкой и Октябрьской.

— Зыбицкая днем или даже утром — это совсем другая улица, нежели ночью. Там гуляет много туристов и семейных пар, она очень похожа на туристическое место. Октябрьскую люблю и знаю очень давно, когда еще здесь ничего не было. Нравится мне ее дух. Сейчас очень много разговоров об улице, и она действительно с каждым днем набирает популярность. Я этим горжусь и счастлив, что являюсь ее частицей.

«Здесь более творческая атмосфера, читают стихи»

Богуслава и Софию мы встречаем во дворике около «Лаўкі». Богуславу 25 лет, он шьет сумки и кошельки из кожи под своим брендом Boguslav workshop. Софии 18, она художник и преподаватель. Конкретно в субботу Богуслав приехал в Минск ради того, чтобы привезти свою продукцию на продажу на ярмарку в ARENA City.

— Сейчас живу не в Минске, а на родине в Копыле, хоть семь лет прожил в столице, — говорит Богуслав. — Остался на день, чтобы отдохнуть, потому что всю неделю, как правило, я клепаю. Где в Минске отдыхать? Если не считать бары на районах, то у нас есть Зыбицкая, Октябрьская, летом — «Песочница». В моем понимании на Зыбицкую целенаправленно ходят побухать. Октябрьская, в принципе, для тех же целей, но больше для хипстоты или творческих людей.





София говорит, что обычно не тусуется и сегодня на Октябрьской оказалась благодаря Богуславу.

— Прикольно тут так, культурненько. Мы сегодня видели, как парень читал стихи, — здесь более творческая атмосфера, если сравнивать с Зыбицкой.

«Не любим много раз ходить в одно и то же заведение»

Мужа и жену Олега и Марину (28 и 27 лет соответственно) встречаем неподалеку от кофейни Moby Dick. Он — программист, она — проектировщик мостов. Тусоваться любят, но обычно выбирают не очень людные места.

— Любим природу, в последний раз были на экологической тропе «Голубые озера». Людей не было вообще, и там очень красиво. Но если хотим потусить, едем на Октябрьскую или Зыбу. Выбираемся, чтобы посмотреть новые заведения, потому что не любим посещать много раз одно и то же место. DandyLand давновато открылся, а мы побывали в первый раз там только сейчас.





При этом пара считает, что Октябрьская, как и другие тусовочные улицы, перегружена: получается, что центр города развивается, а окрестности — нет.

— Мое хобби — это кальян, мы часто бываем в кальянных. Если вспомнить другие места, то понравилось в Ronin. Из последних кофеен, где мы были, крутая Moby Dick на Захарова .

«Музыка везде одна и та же, так что я не тусуюсь»

По улице неспешно прогуливаются подруги Настя и Вероника. Обе студентки, одной 20, второй — 19. Настя учится на журфаке БГУ, Вероника — в БГУКИ. Вероника берет слово:

— Мы тусуемся, как и все. Выбираем какую-нибудь вечеринку и идем. В основном в «Хулигане» и на Зыбицкой. Но в «Хулигане» нравится больше: тут как-то атмосферней и люди модные.



Вероника (слева) и Настя

Настя подмечает, что музыка сейчас везде одна и та же.

— Hide, «Хулиган», «Сквот» — музыку нигде не отличишь, везде техно. Есть, конечно, и хорошее техно, но в основном оно сейчас не очень: играют какие-то ноунеймы. Причем они делают это даже бесплатно, так что отстой полный. Одни и те же люди, одни и те же «диджики», поэтому я почти не тусуюсь. Никакого разнообразия.

«В Германии тусуются и пожилые, у нас — только молодежь»

Александру (29 лет) и Геннадия (31 год) мы встречаем в том же дворике, что Богуслава и Софию, только сидят они чуть ближе к ENZO, чем к «Лаўке». Саша занимается маникюром, Гена — фитнес-тренер, работает в Moby Dick Gym на Октябрьской.

— Я постоянно здесь, на Октябрьской, — говорит Геннадий, а Александра добавляет: — Здесь атмосферно, и люди другие, если сравнивать с Зыбицкой, на которой мы были два раза и где нам не понравилось количество нетрезвых и не слишком взрослых людей.





Молодые люди говорят, что уличная культура в Минске развивается. Того же стритфуда раньше просто не существовало: ты либо ел в кафе, либо в ресторане, либо в столовой. Сейчас же можно взять кофе и еду навынос и перекусить на бегу.

— Мы часто бываем в Германии, но там все-таки интересней, люди другие: они чаще куда-то выходят, особенно заметно на примере пожилых людей. Им по кайфу просто посидеть, попить вина. Молодежь в Германии не сильно за собой смотрит, а вот взрослое поколение такое красивое, ездит на таких хороших машинах, просто чиллит на террасах, — подмечает разницу между пожилыми немцами и белорусами Александра.

«На Октябрьской чувствую уют, которым меня когда-то встретил Минск»

18-летнюю Настю и 21-летнего Влада, студентов журфака БГУ, встречаем во дворике уже упомянутого DandyLand. Первым делом ребята рассказывают, что они не из Минска. Настя гомельчанка, Влад — из деревни Федоры. Он говорит, что его деревня находится возле Пинска, хотя это Столинский район.

— Я говорю про Пинск, потому что про него все знают. Я пиарю два города и свою деревню, — объясняет парень. — На Октябрьской бываю очень редко. Как бы это банально ни звучало, мне больше по душе Немига. Люблю просто посидеть на набережной в укромном месте.





Здесь же Влад оказался благодаря Насте. Девушка рассказывает, что первые два года в Минске жила именно на Октябрьской.

— Помню, как ходила в зал Moby Dick, а после забегала в «Лаўку» за какао, — это было отдыхом после учебы и тяжелой тренировки. Поэтому сейчас Октябрьская для меня — не тусовочное место, а место для посидеть, повспоминать, привести в порядок мысли. Тут я чувствую уют, которым меня когда-то встретил Минск.

«Было интересно зайти в кафе Green+Go»

Супруги Ипполит и Марина тоже субботним вечером прогуливаются по Октябрьской. Ему 36 лет, ей — 33. Вместе они воспитывают 3-летнюю дочку и признаются, что с появлением ребенка выбираться куда-то стало сложнее. Но только не сегодня: ребенок гостит у бабушки с дедушкой. Не воспользоваться такой возможностью — грех.

— На Октябрьской мы давно не были, поэтому и пришли. Еще здесь открылось новое кафе, которое мне было интересно — Green+Go, — рассказывает Марина. — Мне нравится вегетарианская кухня, хотя я не вегетарианка и не люблю это слово — это сразу какой-то ярлык и клеймо.





Ипполит говорит, что на этой улице с одной стороны тихо, а с другой — можно много куда зайти.

— Знаете, мы чаще всего гуляем в парке: у нас ребенок, мы же молодые родители. Про парки мы вам можем рассказать все! Какой лучший? Очень просто. Когда солнечная погода, мы выбираем Челюскинцев: там много деревьев и тень. Когда погода не такая солнечная, едем в Лошицу. А то, что сегодня мы оказались на Октябрьской, — скорее исключение.

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