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Американские танки заблудились на учениях в Румынии и подавили кукурузу
Источник материала: Tut.by
Американские солдаты на бронетехнике заблудились в ходе учений НАТО Saber Guardian-2019. Они вторглись по ошибке на территорию частных румынских сельхозугодий, уничтожив растущие там культуры и перепугав работавших на полях местных жителей. Об этом
По информации ведомства, в четверг, 20 июня, около 2 часов дня, в районе острова Яломицы американские военные, продвигающиеся на бронемашинах в неблагоприятных метеорологических условиях, по ошибке пересекли аграрную зону и уничтожили культуры. Зона, в которую вторглись солдаты, не находилась на маршруте, согласованном с местными жителями и владельцами угодий.
Румынская газета «Адэвэрул» рассказала, что работавшие на полях люди в населенном пункте Фетешть были сильно испуганы и безуспешно пытались обратиться к солдатам, передвигающимся на бронетехнике. Более того, военные вели огонь из стрелкового оружия, так что работники в панике убежали с поля.
В настоящее время инцидент расследуют. Американская комиссия встретилась с представителями мэрии и владельцами угодий для того, чтобы оценить ущерб и насчитать компенсацию.
Международные учения НАТО Saber Guardian-2019 проходят с 3 по 24 июня в Румынии, Болгарии и Венгрии, их координируют Сухопутные войска США в Европе (USAREUR) и штаб Сухопутных сил Румынии. В Saber Guardian участвуют около 8 000 военнослужащих из Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Румынии и США.
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