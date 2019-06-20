Американские танки заблудились на учениях в Румынии и подавили кукурузу

Источник материала: Tut.by

Американские солдаты на бронетехнике заблудились в ходе учений НАТО Saber Guardian-2019. Они вторглись по ошибке на территорию частных румынских сельхозугодий, уничтожив растущие там культуры и перепугав работавших на полях местных жителей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства национальной обороны Румынии.

Танкове вторгнення на посіви пшениці, соняшнику та кукурудзи у Румунії. Військові НАТО на навчаннях трохи помилилися координатами. pic.twitter.com/e4OCsM9GLz — Конопляний Джмелик (@dmitrosel007) 20 июня 2019 г.

По информации ведомства, в четверг, 20 июня, около 2 часов дня, в районе острова Яломицы американские военные, продвигающиеся на бронемашинах в неблагоприятных метеорологических условиях, по ошибке пересекли аграрную зону и уничтожили культуры. Зона, в которую вторглись солдаты, не находилась на маршруте, согласованном с местными жителями и владельцами угодий.

Румынская газета «Адэвэрул» рассказала, что работавшие на полях люди в населенном пункте Фетешть были сильно испуганы и безуспешно пытались обратиться к солдатам, передвигающимся на бронетехнике. Более того, военные вели огонь из стрелкового оружия, так что работники в панике убежали с поля.

В настоящее время инцидент расследуют. Американская комиссия встретилась с представителями мэрии и владельцами угодий для того, чтобы оценить ущерб и насчитать компенсацию.

Международные учения НАТО Saber Guardian-2019 проходят с 3 по 24 июня в Румынии, Болгарии и Венгрии, их координируют Сухопутные войска США в Европе (USAREUR) и штаб Сухопутных сил Румынии. В Saber Guardian участвуют около 8 000 военнослужащих из Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Румынии и США.