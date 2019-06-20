ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американские танки заблудились на учениях в Румынии и подавили кукурузу

21.06.2019 12:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американские солдаты на бронетехнике заблудились в ходе учений НАТО Saber Guardian-2019. Они вторглись по ошибке на территорию частных румынских сельхозугодий, уничтожив растущие там культуры и перепугав работавших на полях местных жителей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства национальной обороны Румынии.

По информации ведомства, в четверг, 20 июня, около 2 часов дня, в районе острова Яломицы американские военные, продвигающиеся на бронемашинах в неблагоприятных метеорологических условиях, по ошибке пересекли аграрную зону и уничтожили культуры. Зона, в которую вторглись солдаты, не находилась на маршруте, согласованном с местными жителями и владельцами угодий.

Румынская газета «Адэвэрул» рассказала, что работавшие на полях люди в населенном пункте Фетешть были сильно испуганы и безуспешно пытались обратиться к солдатам, передвигающимся на бронетехнике. Более того, военные вели огонь из стрелкового оружия, так что работники в панике убежали с поля.

В настоящее время инцидент расследуют. Американская комиссия встретилась с представителями мэрии и владельцами угодий для того, чтобы оценить ущерб и насчитать компенсацию.

Международные учения НАТО Saber Guardian-2019 проходят с 3 по 24 июня в Румынии, Болгарии и Венгрии, их координируют Сухопутные войска США в Европе (USAREUR) и штаб Сухопутных сил Румынии. В Saber Guardian участвуют около 8 000 военнослужащих из Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Румынии и США.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ (с 10 по 16 июня 2019 года)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика