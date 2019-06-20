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Километры добра: на старте Европейских игр в Минске прошел благотворительный забег
21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Пламя мира» завершает путешествие по Минску – огонь
Он начался еще в мае. Тогда в Парк Победы пригласили самых активных бегунов, и с тех пор они вместе пробежали уже больше 170 тысяч километров. Расстояние, которое они преодолели, переведут в деньги и направят их в белорусские центры для детей-спортсменов с инвалидностью.
Еще не поздно присоединиться к благотворительному проекту – нужно скачать финтес-приложение, выйти на пробежку и поделиться результатом в социальных сетях под специальным хэштегом.
Организаторы рассчитывают на помощь спортсменов и болельщиков Европейских игр, они стартуют уже сегодня. Собирать «километры добра» можно до конца соревнований.
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Расстояние, которое преодолели бегуны, переведут в деньги и направят их в белорусские центры для детей-спортсменов с инвалидностью.
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