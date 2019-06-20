Километры добра: на старте Европейских игр в Минске прошел благотворительный забег

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Пламя мира» завершает путешествие по Минску – огонь II Европейских игр встретили в Парке Победы. Там же прошел большой забег. Это благотворительный проект одной из компаний-спонсоров мультиспортивных соревнований, передает телеканал «МИР 24».

Он начался еще в мае. Тогда в Парк Победы пригласили самых активных бегунов, и с тех пор они вместе пробежали уже больше 170 тысяч километров. Расстояние, которое они преодолели, переведут в деньги и направят их в белорусские центры для детей-спортсменов с инвалидностью.

«Я очень рада, что с помощью бега можно привлечь внимание к таким проблемам. И, действительно, помочь. Когда нас много, мы вместе сильны. Мы принимаем такие большие соревнования. Не каждому спортсмену на своем веку посчастливится участвовать в таких соревнованиях у себя дома, при родных трибунах. Конечно, это очень воодушевляет», – сказала Марина Арзамасова, белорусская легкоатлетка.

Еще не поздно присоединиться к благотворительному проекту – нужно скачать финтес-приложение, выйти на пробежку и поделиться результатом в социальных сетях под специальным хэштегом.

Организаторы рассчитывают на помощь спортсменов и болельщиков Европейских игр, они стартуют уже сегодня. Собирать «километры добра» можно до конца соревнований.