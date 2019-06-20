В Молодечно правоохранители задержали 51-летнего педофила

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в Молодечно правоохранители устанавливают возможных потерпевших от действий 51-летнего мужчины. В частности, по информации УВД Миноблисполкома, житель райцентра причастен к преступлениям против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних.

Жертвам мужчина не представлялся по имени. Детям и подросткам незнакомец мог запомниться большим размером ноги. Кроме того, он высок ростом и имеет худощавый тип телосложения. У правоохранителей есть основания полагать, что мужчина причастен не к одному подобному противоправному эпизоду.

В данный момент представители ГИОС Молодечненского РОВД просят граждан, которые владеют какой-либо информацией о противоправной деятельности мужчины, сообщить об этом в милицию на условиях конфиденциальности.