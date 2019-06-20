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Социальные танцы, детский спектакль и концерт СадЪ. Как провести выходные в Бресте

21.06.2019 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте можно провести вечер на Советской за социальными танцами, посетить презентацию нового альбома группы СадЪ и сводить детей на спектакль «Пуськи Бятые».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта lindy-hop.by

Что: Социальные танцы

Где: Улица Советская, возле гриль-бара Korova.

Когда: 22 июня, 19.00−21.00.

Любителей сальсы, бачаты, зука и кизомбы в субботу приглашают на танцы. Место встречи не изменилось — площадка у Korova. В программе три часа танцев, музыки и живого общения.


Фото: Николай Куксачев

Что: Презентация нового альбома группы СадЪ

Где: Арт-клуб «Кирпич» на улице Гоголя, 5.

Когда: 22 июня, 20.00.

Культовая брестская рок-группа СадЪ представит свой альбом 2019 года «Еще раз про любовь». Любители тяжелой музыки соберутся в арт-клубе «Кирпич». Билеты (цена — 10 рублей) и диск с новым альбомом будут продаваться на входе.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: куратор Галереи TUT.BY

Что: Сказки на подушках для детей

Где: Студия «Сахарини» на улице Карбышева, 32.

Когда: 23 июня, с 11.30 до 12.05.

Сказка-говорушка по произведению Людмилы Петрушевской практически полностью состоит из несуществующих слов на основе детского лепета. Тем не менее в ней совершенно внятный сюжет и герои. Кажущиеся случайным набором звуков слова помогают малышу «почувствовать» язык, что в дальнейшем поможет в его освоении.

Спектакль длится 35 минут. Цена одного билета — 8 рублей. Второй взрослый и дети до 1 года — бесплатно. Каждый юный зритель получит аквагрим в подарок.

Хороших выходных!

 
Теги: Брест
 
 
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