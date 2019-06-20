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Клиенты банка ВТБ могут приобрести билеты на теннисный "Кубок Кремля" со скидкой 30%
Источник материала: Интерфакс
Держатели карточек банка ВТБ (Беларусь) могут приобрести билеты на 30-й международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" со скидкой до 30%.
При покупке билетов по карточке, эмитированной ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), до 30.06.2019 скидка составит 30%. При покупке билетов с 01.07.2019 по 20.10.2019 - скидка 15%.
Полный список мест продажи и подробности об акциях можно найти на официальном сайте турнира.
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Держатели карточек банка ВТБ (Беларусь) могут приобрести билеты на 30-й международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" со скидкой до 30%. Спортивное соревнование...
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