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Клиенты банка ВТБ могут приобрести билеты на теннисный "Кубок Кремля" со скидкой 30%

21.06.2019 12:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Держатели карточек банка ВТБ (Беларусь) могут приобрести билеты на 30-й международный  теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" со скидкой до 30%.

Клиенты банка ВТБ могут приобрести билеты на теннисный "Кубок Кремля" со скидкой 30%
Спортивное соревнование с участием ведущих теннисистов мира пройдет в Москве с 12 по 20 октября 2019 года.

При покупке билетов по карточке, эмитированной ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), до 30.06.2019 скидка составит 30%. При покупке билетов с 01.07.2019 по 20.10.2019 - скидка 15%. 

Полный список мест продажи и подробности об акциях можно найти на официальном сайте турнира.

Клиенты банка ВТБ могут приобрести билеты на теннисный "Кубок Кремля" со скидкой 30%

 
 
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Держатели карточек банка ВТБ (Беларусь) могут приобрести билеты на 30-й международный  теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" со скидкой до 30%. Спортивное соревнование...
 
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