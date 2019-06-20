Источник материала: Интерфакс

Держатели карточек банка ВТБ (Беларусь) могут приобрести билеты на 30-й международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" со скидкой до 30%.



Спортивное соревнование с участием ведущих теннисистов мира пройдет в Москве с 12 по 20 октября 2019 года.

При покупке билетов по карточке, эмитированной ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), до 30.06.2019 скидка составит 30%. При покупке билетов с 01.07.2019 по 20.10.2019 - скидка 15%.

Полный список мест продажи и подробности об акциях можно найти на официальном сайте турнира.