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Президент Азербайджана Алиев не приедет в Минск на открытие Евроигр – посол

21.06.2019 12:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет на открытие II Европейских игр в Минске, вместо него страну представит председатель парламента республики Октай Асадов, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

"Делегацию Азербайджана на церемонии открытия II Европейских игр возглавляет председатель парламента республики Октай Асадов", - сказал Гандилов.

Эту информацию агентству "Интерфакс-Запад" подтвердили в министерстве иностранных дел Беларуси.

Ранее свой визит в Минск из-за беспорядков в Тбилиси прервала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщалось, в Минске на открытии II Европейских Игр 21 июня ожидают ряд высокопоставленных гостей помимо президента Азербайджана Ильхам Алиева м президента Грузии Саломе Зурабишвили.

На церемонии открытия игр в частности ждут президента Молдовы Игоря Додона, президента Сербии Александра Вучича.

В церемонии открытия также примут участие председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Ожидается глава Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров.

Кроме того планируется участие руководства международных и региональных организаций, в том числе генерального секретаря Центрально-Европейской инициативы Роберто Антонионе, заместителя генерального директора ЮНЕСКО Нады Аль-Нашиф, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, генерального директора секретариата Совета государств Балтийского моря Майры Моры.

В составе наших зарубежных гостей ожидаются делегации Великобритании и Венгрии, которые возглавят уполномоченные лица: государственный министр по торговой политике Великобритании Джордж Холлингбери, министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

II Европейские Игры пройдут в Минске 21-30 июня. В соревнованиях примут участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, ожидается приезд около 50 тыс. болельщиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет на открытие II Европейских игр в Минске, вместо него страну представит председатель парламента республики Октай...
 
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