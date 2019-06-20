В России считают ситуацию в Грузии попыткой госпереворота, связанной с Саакашвили

Источник материала: Интерфакс

В Грузии происходит попытка государственного переворота, заявил президент Межпарламентской ассамблеи Православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

"Наше общее мнение, что сейчас в Грузии происходит очевидная попытка госпереворота и захвата власти экстремистскими силами, которые во многом координируются из-за рубежа и связаны с господином Саакашвили", - сказал Гаврилов в пятницу на брифинге в Госдуме.

По его мнению, "наша Межпарламентская ассамблея как крупнейший международный парламентский форум был поводом для создания антироссийской истерии, для дискредитации Грузии как православной страны". "Это удар по грузинскому православию и по грузинской православной церкви", - добавил парламентарий.

В свою очередь член делегации, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что "все это координировалось откуда-то с Запада".

"Те депутаты, которые вначале ворвались в парламент, постоянно говорили по-английски по телефону, постоянно они докладывали кому-то, что там происходило. Акции, которые произошли и происходят, это спланированные акции, направленные, в том числе, и против нашей страны", - сказал Чепа на брифинге.

Межпарламентская ассамблея православия (МАП) была создана в 1993 г. по инициативе греческого парламента. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. Ее работой руководит президент, избираемый пленумом Генассамблеи. Президентом МАП в настоящее время является Гаврилов. 26-ая Генассамблея МАП должна была пройти в Тбилиси 19-22 июня. Участие в Генассамблее МАП планировали принять депутаты из 23 стран.

Грузинская оппозиция изначально требовала не впускать Гаврилова в страну, обвиняя его в поездке в Абхазию. В среду в Тбилиси начались акции протеста в связи с приездом в Грузию российской делегации.

Принимающая сторона определила местом проведения форума зал заседаний парламента республики. В начале заседания Гаврилов занял место председателя, что вызвало негодование грузинской парламентской оппозиции, которая сорвала мероприятие. Было объявлено, что заседание состоится в пятницу в одной из гостиниц Тбилиси.

Вечером в четверг Гаврилов сообщил "Интерфаксу", что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, находящийся с визитом в Баку, заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП. Несмотря на это, оппозиция потребовала его отставки.

Позднее оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг протеста в связи с занятием Гавриловым кресла спикера грузинского парламента. В ходе акции ее участники предприняли попытку штурма парламента, которая была отбита силами правопорядка.

В ночь на пятницу спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных в том числе сотрудниками СМИ, применялись и резиновые пули.

В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали, по последним данным, 240 человек, среди пострадавши - журналисты.

Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестная акция продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе. По его словам, организаторы митинга приняли решение добавиться также отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что действия организаторов беспорядков перед зданием парламента не останутся безнаказанными.

Утром в пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили и спикер парламента в связи с беспорядками в Тбилиси прервали свои визиты в Белоруссию и в Азербайджан.

Между тем находящийся на Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в ночь на пятницу сделал очередное видеообращение к сторонникам грузинской оппозиции, призвав их "двинуться в сторону Тбилиси", сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, Саакашвили в своем обращении, сделанном через facebook, заявил, что восхищается смелостью участников акции перед зданием парламента в Тбилиси. "Сейчас важно, чтобы все двинулись в сторону столицы Грузии, чтобы убрать Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта" - Бидзина Иванишвили) от власти в Грузии", - сказал он.

Зурабишвили осудила сделанные в четверг Саакашвили призывы к грузинской полиции не подчиняться приказам нынешних властей. "Полностью неприемлемо, чтобы из-за рубежа гражданин другой страны призывал полицию к неподчинению", - говорилось в распространенном в ночь на пятницу заявлении Зурабишвили.

Президент Грузии на фоне протестов в центре Тбилиси также заявила, что "раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие".