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Лукашенко отрицательно относится к брекситу, но видит и положительные моменты для Беларуси

21.06.2019 12:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко отрицательно относится к выходу Великобритании из Европейского союза, но видит в этом выгоду для республики.

"Александр Лукашенко отметил, что отрицательно относится к выходу Великобритании из Европейского союза. Однако, по его мнению, если исходить из государственных позиций, в брексите есть и много положительных моментов", - сообщила пресс-служба главы государства по итогам его встречи в пятницу с государственным министром по торговой политике министерства внешней торговли Великобритании Джорджем Холлингбери.

"Прежде всего (положительный момент в брексит - ИФ) то, что вы становитесь более свободным государством, независимыми от почти трех десятков голосов Европейского союза. Для нас это выгодно тем, что мы можем более свободно и оперативно налаживать отношения между Великобританией и Беларусью", - пояснил президент свою позицию.

При этом глава государства отметил, что уровень отношений Беларуси и Великобритании может быть намного лучше. "Несмотря на тот объем торгово-экономического сотрудничества, который у нас есть, все-таки отношения Беларуси и Великобритании желают быть лучшими, намного лучшими, если честно говорить, чем на уровне, на котором они находятся сегодня", - сказал он.

Президент напомнил, что недавно белорусская делегация во главе с премьер-министром Сергеем Румасом посетила Великобританию, где провела несколько результативных встреч. На них прежде всего обсуждалось развитие двусторонних отношений в торгово-экономической сфере. "Ваше правительство очень много сделало для того, чтобы эти мероприятия были успешными. И я лично вас благодарю за то, что вы внимательно отнеслись к белорусам и способствовали реализации тех целей, которые были поставлены перед этим визитом", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь Джордж Холлингбери поблагодарил за возможность личной встречи с главой белорусского государства. "Вы совершенно верно и справедливо отметили, что Великобритания имеет большой интерес к Беларуси. Несмотря на то, что наша встреча ограничена по времени, тем не менее, у меня запланировано большое количество встреч и переговоров с представителями белорусского правительства. Я неоднократно встречался с послом (Беларуси - ИФ) в Соединенном Королевстве. У нас сложились очень хорошие взаимоотношения", - отметил министр.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отрицательно относится к выходу Великобритании из Европейского союза, но видит в этом выгоду для республики.
 
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