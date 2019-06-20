Прием граждан. Заплатить налоги и спать спокойно

Источник материала: Ивьевский край





19 июня в управлении по работе с плательщиками по Ивьевскому району ИМНС по Лидскому району (г.Ивье, ул. К. Маркса, 11) прямую линию и прием граждан провел заместитель начальника инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненской области Дмитрий Петрович Мозалевич.

Создание возможностей для диалога с представителями налоговой службы высокого уровня – это развитие грамотной бизнес-среды района. Информационное сотрудничество всегда очень важно для предпринимателей, представителей контролирующих органов, впрочем, для всех профессий и служб. Как представителям налоговой службы, так и всем лицам, осуществляющим экономическую деятельность, необходимо понимать с какими проблемами сталкивается бизнес чаще всего, что мешает его развитию, какие механизмы сегодня работают эффективно, а какие нет. Представители бизнеса, все налогоплательщики на таких встречах, как по телефону, так и в ходе личного приема могут получить квалифицированные разъяснения на реальные вопросы и обращения, которые помогут расширить и совершенствовать собственное дело, разрешить жизненно важные ситуации.

В процессе подобных личных приемов любой желающий может получить не просто консультацию по налоговому законодательству, но и практический совет по развитию собственного дела, проекта.

В настоящее время налоговая служба работает с плательщиками в большей степени предупредительными методами, повсеместно внедряется подход информирования плательщиков об их обязанностях, практикуются камеральные проверки. Современная налоговая служба привыкла в значительной степени работать предупредительными методами. Подход - сам плательщик выбирает для себя оптимальный вариант сотрудничества с налоговыми органами. Наличие информационных баз данных позволяет контролировать налоговые поступления от юридических и физических лиц.

В ходе подобных встреч формируется информационное пространство между властью и бизнесом, развитие бизнес-идеи можно рассмотреть с различных точек зрения.

В современной жизни большое значение имеют всевозможные электронные сервисы, оказывающие налогоплательщику существенную помощь и содействие в максимально короткий срок.

Так, в г. Лиде уже действует центр по оказанию налоговых консультаций, максимально приспособленный к обслуживанию и приему значительного числа лиц. Действует, например,

детская комната.

Снижение налоговой нагрузки благоприятно должно сказаться на экономических отношениях, упрощение налоговых процедур позволит экономить время и многим представителям бизнеса обойтись без бухгалтера.

Одно из направлений деятельности службы взимания налогов - активизировать деловых людей, способствовать подъему экономики.

Польза от подобных прямых линий и личных приемов специалистов налоговой службы более чем очевидна.

П. ВЛАДИН.

Фото автора.