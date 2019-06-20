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«Всё будет в традициях Одессы». Фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдёт на берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе

21.06.2019 12:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе зазвучат песни, выступят КВНщики и юмористы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Правда, случится это в конце июля.

«Всё будет в традициях Одессы». Фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдёт на берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе

«Всё будет в традициях Одессы». Фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдёт на берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе

Международный музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» в 2019 году пройдет в традициях одесского дворика. На его площадках проведут брейн-ринг по авторской песне и конкурсы по приготовлению ухи. А разбавят программу кулинарные шоу известного одессита, телеведущего Бориса Бурды и фитнес-занятия Натальи Новожиловой. 

«Всё будет в традициях Одессы». Фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдёт на берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе

Сергей Кулягин, заместитель председателя оргкомитета музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка»:
В этом году изюминкой нашего фестиваля, нашего творческого проекта будет одесский дворик, всё будет в традициях Одессы – от кухни, от шоу. И много, конечно, юмора, анекдотов и приколов. Он будет работать на площадке в режиме онлайн. Приходите, будет весело!

«Всё будет в традициях Одессы». Фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдёт на берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе

Валентина Киселева, управляющая базой отдыха:
Гостей приезжает очень много – 3 тысячи человек. Я сама тут работаю три года, очень весело. Из шестнадцати стран артисты. Круто!

«Бард-рыбалка» стартовала в 2010 году и стала визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области.

За это время форум посетили более 15 тысяч гостей, музыкантов и артистов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Польши, Германии, Израиля, США, Италии.

«Всё будет в традициях Одессы». Фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдёт на берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе

«Всё будет в традициях Одессы». Фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдёт на берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе

«Всё будет в традициях Одессы». Фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдёт на берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе

Люди в материале: Сергей Кулягин, Валентина Киселева
 
 
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