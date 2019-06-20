ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия

21.06.2019 12:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Свадьба – это очень приятное событие в жизни каждого человека. У мужчин, правда, к этому мероприятию бывает очень разное отношение. Кому-то – грустно, кому-то – весело, а кто-то и вовсе не помнит, как он туда попал и зачем вообще пришёл.  

Тем не менее на фотографиях всё всегда получается очень мило, празднично и «конфетно». Однако фотограф-документалист Ян Велдон (Ian Weldon) поставил себе задачу показать другую сторону этой торжественной церемонии.  

Невеста бросила букет на свадьбе и проломила им потолок: фотофакт  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия
Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия
Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия
Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия
Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия
Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия
Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия
Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия
Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия
Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия
Фото: ianweldon.com  

Свадьба в непривычном ракурсе. 11 фотографий царящего безумия
Фото: ianweldon.com  

Люди в материале: Ян Велдон, Ian Weldon
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Свадьба – это очень приятное событие в жизни каждого человека. У мужчин, говорят, к этому мероприятию бывает очень разное отношение....
 
Новости дня
Новости разные
 
В России считают ситуацию в Грузии попыткой госпереворота, связанной с Саакашвили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика