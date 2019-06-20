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«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу готовится провести первый матч «Финала четырех» золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Групповой этап наши девчонки завершили на первом месте турнирной таблицы, выиграв все поединки. Для белорусок это достижение стало историческим, поскольку наши девушки еще ни разу не пробивались так далеко в этом престижном турнире.
Сейчас подопечным Петра Хилько предстоит сразиться с командой Чехии. Наши соперницы из предварительного этапа вышли с двумя поражениями. По разу не покорились чешкам сборные Словакии и Украины. Матч с участием белорусок состоится 21 июня. Начало – в 17.00.
Надежда Столяр, игрок сборной Беларуси по волейболу:
Петр Хилько, главный тренер сборной Беларуси по волейболу:
В «Финале четырех» сыграет и мужская сборная нашей страны. 21 июня наши парни встретятся с голландцами. Старт поединка в 16.00. Следом за ними на площадку выйдут команды Турции и Эстонии.
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу готовится провести первый матч «Финала четырех» золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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