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«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги

21.06.2019 12:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу готовится провести первый матч «Финала четырех» золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Групповой этап наши девчонки завершили на первом месте турнирной таблицы, выиграв все поединки. Для белорусок это достижение стало историческим, поскольку наши девушки еще ни разу не пробивались так далеко в этом престижном турнире.

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги

Сейчас подопечным Петра Хилько предстоит сразиться с командой Чехии. Наши соперницы из предварительного этапа вышли с двумя поражениями. По разу не покорились чешкам сборные Словакии и Украины. Матч с участием белорусок состоится 21 июня. Начало – в 17.00.

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги

Надежда Столяр, игрок сборной Беларуси по волейболу:
Самое главное – это усиленная подача. Мы будем выбивать их из приема, соответственно, мы будем пытаться на блоке работать.

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги

Петр Хилько, главный тренер сборной Беларуси по волейболу:
Команда достаточно высокорослая. Хорошее нападение у них. Может быть, немножко послабее прием на этом фоне. Но команда там также достаточно молодая, и не все сильнейшие у них пока приехали именно за золотую Лигу.

В «Финале четырех» сыграет и мужская сборная нашей страны. 21 июня наши парни встретятся с голландцами. Старт поединка в 16.00. Следом за ними на площадку выйдут команды Турции и Эстонии.

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги

«Хорошее нападение у них». Пётр Хилько о подготовке к матчу «Финала четырёх» золотой Евролиги

Люди в материале: Петр Хилько, Надежда Столяр
 
 
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу готовится провести первый матч «Финала четырех» золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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