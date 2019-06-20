Церковь Финляндии прошлась в марше ЛГБТ

Источник материала: KYKY

Крупнейшая в Финляндии церковь приняла участие в ЛГБТ-марше. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Евангелическо-лютеранская церквь поддерживают гей-браки еще с 2017 года, когда в Финляндии их признали законными. Священнослужители хотят стать ближе ко всем людям, в том числе и ЛГБТ-сообществу, однако их мнение разделяют не все. Например, экс-глава Христианских демократов Пяйви Рясянен пояснила, что Pride – это гордость за гомосексуальные отношения (в том числе браки), которые Библия называет греховными. Она направила открытое письмо архиепископу.

Ей ответил Тапио Луома. Он подчеркнул, что официальная линия церкви заключается не в том, что гомосексуальность – грех. Решение о партнерстве с ЛГБТ-комьюнити не сводится к вопросу принятия закона о легитимности гей-браков. Архиепископ заключил, что церковь принадлежит всем. И однополые пары здесь всегда желанные гости.