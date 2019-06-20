Изучение работы по обслуживанию СПС и СО

Источник материала: Новости Дзержинска

Дзержинский РОЧС провел повторные мониторинги работы по обслуживанию СПС и СО.

За первое полугодие при изучении качества проведения технического обслуживания (далее – ТО) установок пожарной автоматики на объектах с массовым и круглосуточным пребыванием людей, а также на объектах Учреждений образования было установлено, что организациями, оказывающими услуги по техническому обслуживанию (далее – лицензиатами), не в полной мере соблюдается установленный порядок проведения ТО.

Лицензиатами ранее были допущены следующие нарушения: не всегда проводится техническое освидетельствование системы; допускается отключение шлейфов, контролирующих защищаемые помещения; на некоторых объектах система оповещения людей о пожаре находится в не исправном состоянии; не проводится инструктаж персонала, отвечающего за эксплуатацию АПС, в результате чего не происходит своевременное информирование о неисправностях.

По вышеуказанным нарушениям ранее направлялись рекомендации по приведению АПС в работоспособное и исправное состояние, однако, при проведении повторного мониторинга, установлено, что не все лицензиаты устранили выявленные ранее нарушения.

В отношении виновных лиц начат административный процесс по статье 23.56 КоАП Республики Беларусь за нарушение законодательства в области пожарной безопасности.



