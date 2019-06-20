Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль отбросил доллар на минимум за 303 дня, а евро на минимум за 340 дней, биткойн +494.59.

Курс доллара упал ещё на 0,0061 рубля до 2,0428 BYN/USD и оказался на минимуме за 10 месяцев.

Курс евро сдал назад на 0,0052 рубля до 2,3082 BYN/EUR, проскочив минимум за 11 месяцев.

Курс российского рубля прибавил лишь на 0,0002 рубля до 3,2346 BYN/100 RUB — максимум за 36 дней.

Bitcoin − 9731.36$ (+494.59);

Bitcоin Cash/ВСС – 423.45$ (+15.55);

DigitalCash − 163.55$ (+2.94);

Еthеreum − 8.595$ (+0.138);

ZCаsh − 112.85$ (+5.29);

Monero − 108.36$ (+4.15).



