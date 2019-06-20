В Литве цены на продукты питания одни из самых низких в Евросоюзе

Источник материала: Ежедневник





Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в 2018 году в Литве была одной из самых низких в Евросоюзе.

Согласно исследованию, уровень цен на продукты питания в республике в прошлом году составлял 82% среднего показателя по Евросоюзу. Ниже он оказался только в Польше (69%), Румынии (66%) и Болгарии (76%) сообщает Евростат, пишет baltnews.lt .

В Литве цены на алкогольные напитки в 2018 году составляли 94% среднего уровня по Евросоюзу, а на табачную продукцию – 63%.

В других республиках Прибалтики цифры оказались выше, чем в Литве. В Латвии цены на продукты питания и безалкогольные напитки в 2018 году составили 93% среднего показателя ЕС, на алкогольные напитки – 109%, на табачные изделия – 65%. В Эстонии – 95%, 126% и 68% соответственно.

Самые высокие цены на продукты питания и безалкогольные напитки зафиксированы в Дании (130% среднего уровня по Евросоюзу), в Люксембурге (125%) и Австрии (125%), алкоголь – в Финляндии (182%), Ирландии (177%) и в Швеции (152%), а табачные изделия – в Великобритании (204%), Ирландии (201%) и Франции (141%).

Литовцы и низкие цены

В 2018 году, согласно проведенному по заказу Министерства юстиции Литвы и Государственной службы по защите прав потребителей исследованию, было зафиксировано, что цены в Литве действительно быстро растут и порой превышают средние по Евросоюзу.

По результатам исследования было выявлено, что цены на продукты в Литве быстро приближаются к средним по ЕС. При этом литовцы ни за один из товаров известных производителей не платят минимальную цену, а в некоторых случаях даже больше, чем в среднем по ЕС.

Так, упаковка черного чая Lipton Yellow Label Tea в Литве четвертая по цене в 12 странах ЕС и стоит 1,57 евро (в Германии – 2,24 евро, во Франции – 1,12 евро, в Польше – 1,28 евро).

Банка шоколадно-ореховой пасты Nutella (600 г) в Литве третья по цене и стоит 4,99 евро (дороже только в Словакии и Латвии, в Германии она стоит 3,03 евро, в Бельгии – 3,32 евро).

При этом литр молока в Литве стоит меньше – 0,95 евро (дешевле только в Польше и Эстонии, в Бельгии, где оно стоит 1,15 евро).

Сообщалось и об увеличении цен на овощи. По данным Maximа, в среднем их стоимость выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Цены увеличились не только в Литве, но и в соседних странах, так как урожай был хуже предыдущего. При этом растет спрос, а предложение уменьшилось – поэтому увеличивается стоимость.

В других торговых сетях отмечали, что цены на литовские овощи выросли на 30-40%.

По данным портала Pricer.lt, к марту этого года с конца прошлого стоимость самой дешевой средней потребительской корзины в литовских магазинах увеличилась на 2,2%. В декабре цена составляла 50,47 евро, в январе – 50,80 евро, а в феврале – уже 51,94 евро.

В феврале 2019 года в Литве особенно сильно подорожала картошка – на 34,6%. Средняя стоимость продукта в магазинах республики составила 0,41 евро. Столько же она стоила в июле 2018 года, когда появился урожай молодой картошки.

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