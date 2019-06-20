Завершается подписная кампания на третий квартал текущего года. Вчера в Смолевичском участке почтовой связи прошел областной день подписчика.

Такие мероприятия уже традиционно объединяют постоянных читателей белорусской и российской, республиканской и региональной прессы и призваны активизировать подписку на печатную периодику. Уже все знают, что в этот день можно не только оформить подписку на любимые издания, но и пообщаться с представителями СМИ, специалистами почты.

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