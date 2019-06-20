КРАЖА ИМУЩЕСТВА

10 июня в аг.Будагово неустановленное лицо, разбив оконное стекло, проникло в помещение производственного здания, где, повредив дверь, проникло в кладовую ООО «В», откуда похитило шуруповерты.

УБИЙСТВО

11 июня в на ул.Центральной в д.Трубенок был обнаружен в состоянии гнилостного разложения труп местного жителя Ч., 1959 г.р., не работающего, ранее не судимого.

Как выяснилось, в доме, у которого нашли труп, проживает пенсионерка Б., 1952 г.р. Дом разделен на две половины, в одной из которых с октября 2018 года проживал Ч., который помогал Б. за материальное вознаграждение по хозяйству.

8 июня, примерно в 20.00, к Ч. пришли знакомые, неработающие жительницы д. Березовица С., 1985г.р., и ее мать К., 1967 г.р.. При распитии спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого С. нанесла три удара топором по голове Ч., который от полученных телесных повреждений скончался.

С целью сокрытия следов преступления С. и К. завернули труп Ч. в мешковину и вынесли из помещения. Дальнейшее перемещение и сокрытие трупа женщины осуществить не смогли ввиду его значительной массы и оставили его во дворе дома.

По словам заместителя начальника Смолевичского РОСК Бориса Цыбулько, обе женщины задержаны в порядке ст.108 УПК Республики Беларусь. В отношении одной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в ИУ “Тюрьма номер 8 г.Жодино”, в отношении другой назначена стационарная судебно — психиатрическая экспертиза с содержанием в стражном отделении

ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

11 июня возбуждено уголовное дело в отношении смолевичанина Б., 1987г.р., не работающего, ранее не судимого. 23 марта, около 01.00, находясь на территории гаражного кооператива по ул.Вокзальной в г.Смолевичи, он, в ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, нанес не менее 7 ударов руками и ногами в область головы смолевичанину М., 1989г.р., чем причинил травмы, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений по признакам опасности для жизни.

МОШЕННИЧЕСТВО

11 июня УСК Республики Беларусь по Минской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы г.Смолевичи С., 1961 г.р., ранее не судимой, которая с 21.07.2017г. по 3.08.2018г., под предлогом продажи строящихся квартир, заведомо не намереваясь исполнить принятые на себя обязательства, путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими жительнице г.Барановичи Е., 1960 г.р., и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив Е. имущественный ущерб в особо крупном размере.

13 июня возбуждено уголовное дело по заявлениям минчан В., 1958 г.р., Б.,1984 г.р., С.,1987 г.р., В., 1969 г.р., в отношении смолевичанки С.,1961 г.р., которая с августа 2016 года по август 2018 года, под предлогом продажи строящихся квартир, путем обмана завладела денежными средствами, принадлежащими заявителям, и распорядилась ими по своему усмотрению.

ПОВРЕДИЛИ ШИНЫ АВТО

14 июня в милицию обратился минчанин Ю., 1984 г.р.: неизвестное лицо на его автомобиле «Хонда FRV», припаркованном вблизи его дачного участка в с/т «Смолевичи Кристалл», вблизи д. Заболотье, повредило 4 колесные шины.

ХИЩЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

12 июня РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению жительницы г. Смолевичи Т., 1987 г.р. о том, что неустановленное лицо, используя реквизиты утерянной банковской платежной карточки, принадлежащей заявительнице, совершило расчетные операции.

ДТП С ПОГИБШИМ

15 июня, около 2.50, водитель М., 1971 г.р., житель д.Потичево, управляя личной автомашиной «Ауди А4», двигаясь на 10-м км. гравейной дороги Н9567 (Кленник-Потичево), неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП М. от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

УТОНУЛ ЧЕЛОВЕК

14 июня в Петровичском водохранилище найден труп уроженца и жителя г.Минска У., 1981 г.р.

СУИЦИД

13 июня в пос. Зеленый Бор покончил жизнь самоубийством через повешение гражданин Н., 1992 г.р., при жизни злоупотреблял спиртными напитками.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 108 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 4 случая мелкого хулиганства, 1 случай мелкого хищения, 11 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 88 случаев нарушений ПДД, выявлен 1 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

За уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, к уголовной ответственности привлечен 1 человек.

ПОЖАР

10 июня на ул. Подлесной в г. Смолевичи произошло загорание квартиры. Повреждено имущество хозяев, закопчены стены помещения. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).