С 14.00 до 16.00  телефонную «горячую линию» будут проводить:

24 июня  —  начальник  отдела  внутренних дел Смолевичского райисполкома Сергей Викторович Лосич,  по телефону 8 (01776) 29378;

25 июня  —  первый заместитель начальника отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома Виктор Викторович  Никифоров, по телефону 8 (01776) 29-3-71.

26 июня — заместитель начальника отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома-начальник милиции общественной безопасности Александр Александрович Игнатович, по телефону 8 (01776) 29-9-76;

27 июня — заместитель начальника отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению Денис Иванович Бриневец, по телефону 8 (01776) 29-6-68.

Смолевичский РОВД.