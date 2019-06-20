С 14.00 до 16.00 телефонную «горячую линию» будут проводить:
24 июня — начальник отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома Сергей Викторович Лосич, по телефону 8 (01776) 29378;
25 июня — первый заместитель начальника отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома Виктор Викторович Никифоров, по телефону 8 (01776) 29-3-71.
26 июня — заместитель начальника отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома-начальник милиции общественной безопасности Александр Александрович Игнатович, по телефону 8 (01776) 29-9-76;
27 июня — заместитель начальника отдела внутренних дел Смолевичского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению Денис Иванович Бриневец, по телефону 8 (01776) 29-6-68.
Смолевичский РОВД.