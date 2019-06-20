Представители Драчковского школьного лесничества приняли участие в республиканском слете юных лесоводов, посвященном 40-летию движения школьных лесничеств, который проходил в Республиканском центре экологии и краеведения.

Воспитанники Драчковского школьного лесничества вместе со Сковшинским школьным лесничеством из Солигорского района вошли в состав команды Минской области.

Торжественное открытие слета началось с представления школьных лесничеств. В своих выступлениях юные лесоводы Минской области показали, чем они занимаются и каких успехов достигли.

На пресс-конференции с участием представителей Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь и видных деятелей науки школьники смогли задать вопросы, которые наиболее актуальны в их районах, и получить на них квалифицированные ответы.

Юных лесоводов интересовали новые формы сотрудничества школьных лесничеств с лесхозами и лесничествами, вопросы профориентации и льготного поступления выпускников Республиканской школы актива юных лесоводов на факультет лесного хозяйства Белорусского государственного технологического университета.

Учащиеся из агрогородка Драчково рассказали, как вместе со взрослыми помогали восстанавливать леса Смолевичского района, уничтоженные в 2017 году сильным ураганом. В связи с этим школьники поинтересовались, предусмотрена ли программа или план для восстановления редких и охраняемых растений, которые росли на пострадавших территориях. Еще один вопрос, не менее важный для нашего региона, ребята адресовали специалистам-практикам. Буквально в 15 км от их населенного пункта на территории уникального природного комплекса расположен индустриальный парк «Великий камень». Юных лесоводов Смолевиччины волнует развитие экологического туризма и возможность создания мест отдыха в лесных массивах.

В рамках республиканского слета прошел также конкурс юных лесоводов, который состоял из теоретического и практического туров. Теоретический тур включал тестирование, практический – проходил по пяти направлениям: «Деревья и кустарники», «Лесные птицы и звери», «Лесное семеноводство и питомники», «Лесная фитопатология», «Лесная энтомология».

В общекомандном зачете Минская область стала лучшей и была удостоена диплома 1 степени. К победе пришли учащиеся Драчковского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Смолевичского района: Юлия Андрейчик, Александра Бутылова, Варвара Дуняк, Тимофей Зуевич, Екатерина Костянко, Никита Рамненок (руководитель команды – учитель русского языка и литературы Лариса Михайловна Праскурничая).

В завершение юбилейного 40-го республиканского слета юных лесоводов участники посадили аллею дружбы.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.