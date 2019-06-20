«Золотой возраст» поздравил юбиляра

Творческий коллектив ветеранского кружка «Золотой возраст» не оставляет без заботы и внимания ветеранов Смолевиччины.

Вдохновляясь энергией руководителя – заместителя председателя районного Совета ветеранов Маины Павловны Гуринович, участники кружка не упускают важные даты и дарят свое творчество именинникам и юбилярам, посещают отделения круглосуточного пребывания, центры социального обслуживания населения и не только в нашем районе. О «Золотом возрасте» знают во многих городах и селах, участники коллектива с радостью делятся творчеством и хорошим настроением с каждым, кому это необходимо.

Совместно со Смолевичским районным Советом ветеранов «Золотой возраст» поздравляет юбиляров-ветеранов района.





Недавно поздравления от «Золотого возраста» с 85-летним юбилеем принимал Евгений Семенович Кленицкий из деревни Кленик.

Родился Евгений Семенович в 1934 году в многодетной семье. Отец ушел на русско-финскую войну, откуда в 1939-м году вернулся с серьезным ранением и через два года умер. Мать осталась одна с пятью детьми на руках. А вскоре началась Великая Отечественная война.

– Мое детство отняла война, рано пришлось повзрослеть, – рассказывает Евгений Семенович. – Жили бедно, в постоянном страхе. Старший брат ушел в партизаны, как только началась война. Мать пекла хлеб для партизан, которых в наших краях было много.

Евгений Семенович с дрожью в голосе вспоминает историю, которая произошла 8 ноября 1942 года. Ранним утром этого дня в их дом пришли полицай и немцы. В сильный мороз всех жителей деревни выгнали на улицу к школе, некоторых хладнокровно расстреливали и сжигали. Через некоторое время собравшихся пешком погнали в Смолевичи.

– Кто-то был заинтересован, чтобы наша деревня продолжила жить. Это мы поняли еще, когда немцы не сожгли школу, – рассуждает собеседник. – Отобрали молодежь и отправили в Борисов, мужчин – в Германию, а остальных выгнали и отправили домой. По дороге обратно мы видели трупы убитых людей, а когда пришли в деревню, наши дома были разворованы. Моя мама была сильной и мудрой женщиной, четверых сыновей провожала в армию, одного – на фронт. Он воевал в партизанской бригаде «Разгром», а затем на фронте и погиб в Пруссии в 1945 году.

После войны, когда начала налаживаться мирная жизнь, мальчишку Женю взяли в школу. Но так как 1 и 2 классов не было, он пошел сразу в третий.

– Научились читать и писать, а дальше мы были больше заняты работой, а не учебой – не до нее было, – вспоминает Евгений Семенович. – В 14 лет я уже пошел работать в колхоз, а в 17 – стал бригадиром. В 1954 г. призвали в армию, служба была непростая – в МВД. После прохождения службы пошел работать заведующим фермой в колхоз. А вскоре в колхозе стали заниматься мелиорацией. Я устроился учетчиком, постепенно научился всему необходимому. Спустя время, окончил курсы трактористов, впоследствии работал мастером-наладчиком, механиком, участковым механиком, заведующим мастерскими. Мне нравилась моя работа, я благодарен судьбе за возможность самореализации. Так сложились обстоятельства, что перед завершением трудовой деятельности еще 13 лет работал в Смолевичском ОАО «Сельхозхимия», на пенсию ушел в 73 года.

И после выхода на заслуженный отдых герой нашего материала старался принести пользу – во время хлебоуборочных кампаний устраивался на зерноток.

На рабочем месте Евгений Семенович пользовался уважением и авторитетом, к его мнению прислушивались, а совет ценили не только молодые специалисты, но и коллеги. Помимо успехов на работе Евгений Семенович – прекрасный хозяин. Даже и сейчас у него ухоженный дом и двор. И как признается мужчина, он никогда не боялся работы, старался все делать сам, вкладывая в каждое дело частичку души.

– Жаль, что рано ушла из жизни моя жена, – с грустью говорит Евгений Семенович. – Мы прожили счастливо сорок шесть лет, вырастили двух дочек, теперь внуки есть и правнучек есть. Тяжело одному переносить одиночество, но я рад, что меня не забывают дети, внуки, товарищи и знакомые. Сейчас жизнь стала легче и комфортнее, главное – чтобы здоровье не подводило.

Именинник встречал гостей из ветеранского кружка «Золотой возраст» со слезами счастья на глазах. Он подпевал артистам, делился историями и благодарил Маину Павловну Гуринович за теплую встречу.

Евгений Семенович также выражает слова благодарности за внимание и поддержку директору ОАО «ПМК-72» Виктору Владимировичу Капитанову и его супруге Тамаре Дмитриевне и сотрудникам организации, председателю Курганского сельисполкома Инесса Брониславовне Хващевской, а также Зое Протосовицкой, Марине Лемешевич, Марии Коржун, Инне Кленицкой.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.