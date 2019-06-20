На базе ЗАО «Сельэнерго» состоялось заседание комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при Смолевичском районном исполнительном комитете.

На комиссии присутствовали заместитель председателя Смолевичского районного исполнительного комитета – председатель комиссии Игорь Кузнецов, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома – заместитель председателя комиссии Надежда Владимировна Цыбулько и члены комиссии – представители различных служб и организаций района.

Главный специалист отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Надежда Геннадьевна Левинцова выступила с докладом о работе мобильной группы по оказанию практической и методической помощи по обеспечении законодательства об охране труда в различных отраслях экономики за 1 квартал 2019 года, об устранении нарушений законодательства об охране труда, реализации Директивы Президента Республики Беларусь «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

По вопросу о проведении обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров работников при ухудшении состояния их здоровья в УЗ «Смолевичская ЦРБ» присутствующие выслушали врача-терапевта отделения дневного пребывания поликлиники УЗ «Смолевичская ЦРБ» Татьяну Анатольевну Орлову и врача-гигиениста ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» Дмитрия Николаевича Кузмича.

О результатах мониторинга организации проведения контроля на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения водителей и лиц, допустивших к управлению механическими транспортными средствами и самоходными машинами перед началом, во время и после окончания рабочей смены (рабочего дня) в организациях агропромышленного комплекса рассказала ведущий экономист отделения планово-экономической работы управления по сельскому хозяйству и продовольствию Смолевичского райисполкома Наталья Константиновна Романова.

Уделялось внимание и вопросу о соблюдении законодательства по вопросам охраны труда в ОАО «Озерицкий Агро». Также предметом обсуждения на заседании комиссии стала ситуация с производственным травматизмом в организациях района и принятые меры по недопущению производственного травматизма.

Комиссией приняты соответствующие решения.

Корр. «КС».