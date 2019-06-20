Для укрепления здоровья ребенка важно превратить этот процесс в образ жизни и плавно вписать в распорядок дня. Лето – самое подходящее для этого время!

Закаливание воздухом. Чем чаще вы находитесь на свежем воздухе, тем лучше. Летние прогулки не меньше 3,5-4 часов утром и вечером за исключением обеденного зноя должны входить в обязательный распорядок дня. Но не забывайте о применении солнцезащитных средств. Избегайте перегрева – не одевайте ребенка, даже новорожденного, слишком тепло. Если нет возможности поехать к морю или за город, чаще гуляйте в парковых и лесных зонах. Обязательно проветривайте детскую комнату в момент отсутствия ребенка. Побегайте с крохой босиком по песку, гальке или камушкам. Такое сочетание усиливает положительный эффект от закаливания.

Закаливание детей водой. К обливанию холодной водой или контрастному душу переходите после того, как детский организм адаптируется к более мягким воздействиям воды. Купание в море или чистых природных водоемах, в бассейне на свежем воздухе (можно подобрать по размеру в зависимости от возраста ребенка) – очень полезный и веселый процесс, который обожают все дети без исключения. Первые водные процедуры проводите недолго: около 3-5 минут. Постепенно увеличивайте время. Купание в воде чередуйте с пребыванием на солнышке для исключения переохлаждения или перегрева. Находясь на природе, пробегитесь вместе с ребенком по утренней росе – полезная процедура, которая развеселит малыша.

Закаливание детей солнцем. Пусть ребенок принимает солнечные ванны до 12 часов дня – в остальные часы детская кожа очень уязвима к солнечным лучам. Не забывайте и про головной убор. Если ребенок в коляске, во время прогулок обязательно прикрывайте его козырьком или зонтиком. Помните, что под прямыми солнечными лучами лучше не находиться более 15 минут.

Главные правила закаливания: занятия должны быть систематическими, время проведения процедур закаливания детей следует увеличивать постепенно. Процедуры закаливания нужно проводить в форме развлечения и игры и учитывать при этом индивидуальные особенности ребенка.

Не игнорируя рекомендации врача, родители могут существенно повысить иммунитет ребенка в летний период вне зависимости от того, повезут ли его к морю, или просто оздоровят в сельской местности.

Юлия ФЕДОРОВА, помощник врача-гигиениста Смолевичского районного центра гигиены и эпидемиологии.