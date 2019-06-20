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Собака мордой - что, простите? Тест: определите, как называется эта асана из йоги
Источник материала: Tut.by
21 июня — Международный день йоги. Мы не призываем вас бросить планы на вечер пятницы и идти скручиваться на коврике. Просто попробуйте понять, как называются асаны, которые мы показываем на картинках ниже. Это весело! Если не повторять, конечно. Тогда может стать еще и тяжеловато.
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Оказывается, названия асан - целый зоопарк.
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