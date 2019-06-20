Собака мордой - что, простите? Тест: определите, как называется эта асана из йоги

Источник материала: Tut.by

21 июня — Международный день йоги. Мы не призываем вас бросить планы на вечер пятницы и идти скручиваться на коврике. Просто попробуйте понять, как называются асаны, которые мы показываем на картинках ниже. Это весело! Если не повторять, конечно. Тогда может стать еще и тяжеловато.

Слово «асана» с санскрита переводится как «место для сидения», «сидячая поза». Считается, что асаны — это такие положения тела, которые удобны и комфортны. Как вы понимаете, это не совсем так для начинающих. Убедитесь сами — в тесте.

В тесте использовались фотографии из аккаунтов в Instagram: @_mikyogibaba_ganoush (вопрос 1), @laliceyoga (вопрос 2), @ecstatic_yoga (вопрос 3), @cassiechante (вопрос 4), @eleonora_biliotti (вопрос 5), @kenziyoga (вопрос 6), @el.feather.yoga (вопрос 7), @seemakhan76 (вопрос 8).