Белорусы пробежали 170 тысяч километров в помощь детям

Источник материала: Tut.by

Вместе с финальным этапом эстафеты «Пламя мира», который прошел в парке Победы в Минске, завершился и первый этап «Европейских забегов» #velcombegom — большого благотворительного проекта в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. Всего в общей копилке «Европейских забегов» уже более 170 000 километров, которые добавили тысячи небезразличных жителей нашей страны.



Фото: предоставлено организаторами

В парке Победы пробежать в помощь детям-спортсменам с инвалидностью собрались более 200 человек: самые активные участники проекта #velcombegom из разных городов, представители беговых сообществ Минска, воспитанники Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, представители Министерства спорта и туризма, Паралимпийского комитета, Дирекции II Европейских игр, а также сотрудники компании-организатора velcom | A1.

Среди факелоносцев финального этапа эстафеты «Пламя мира» были директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 г» Георгий Катулин, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, легкоатлетка, чемпионка мира и Европы Марина Арзамасова, гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта, прославленный биатлонист Вадим Сашурин.

Впереди еще 10 дней бега и 30 000 километров в помощь детям — второй этап «Европейских забегов» выйдет на международный уровень и пройдет во время II Европейских игр.

Всего по условиям акции за 50 дней ее проведения, с 12 мая по 30 июня, участникам необходимо пробежать рекордные 200 000 километров в помощь детям-спортсменам с ограниченными возможностями. В таком случае общая сумма благотворительной помощи от компании velcom | A1 составит также рекордные 200 000 рублей.

Чтобы помочь детям, до 30 июня нужно выходить на пробежки и делиться результатами своих пробежек в социальных сетях с хештегами #velcombegom, #A1 и #brightteam.