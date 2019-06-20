Память сердца: из Петербурга в Минск отправился «Поезд Славы»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

По местам боев из Санкт-Петербурга в Минск отправился «Поезд Славы», передает телеканал «МИР 24».

Его пассажиры – ветераны войны, жители блокадного Ленинграда и школьники. Маршрут поезда проходит по героическим и памятным местам Великой Отечественной войны. Дети узнают о событиях лета 1941 года непосредственно от их участников.

«Нужно, чтобы дети знали, что такое Великая Отечественная война, что было на территории бывшего Советского Союза. А это был единый народ. И дети должны понимать, что такое фашизм, и как это пришло на нашу страну, какой ценой люди ее отстояли», – сказала Елена Тихомирова, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Участники поездки побывают в Минске и Бресте, посетят мемориалы «Хатынь», «Курган Славы» и «Брестская крепость».