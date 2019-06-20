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Память сердца: из Петербурга в Минск отправился «Поезд Славы»
21.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
По местам боев из Санкт-Петербурга в Минск отправился «Поезд Славы», передает телеканал «МИР 24».
Его пассажиры – ветераны войны, жители блокадного Ленинграда и школьники. Маршрут поезда проходит по героическим и памятным местам Великой Отечественной войны. Дети узнают о событиях лета 1941 года непосредственно от их участников.
Участники поездки побывают в Минске и Бресте, посетят мемориалы «Хатынь», «Курган Славы» и «Брестская крепость».
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Его пассажиры – ветераны войны, жители блокадного Ленинграда и школьники. Маршрут проходит по героическим и памятным местам Великой Отечественной войны.
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