Лукашенко высказал свое отношение к брекситу

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси отрицательно относится к выходу Великобритании из Европейского союза, но видит в этом выгоду для республики.

Об этом глава государства заявил на встрече с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джорджем Холингберы, пишет БелТА .

Лукашенко отметил, что отрицательно относится к выходу Великобритании из Европейского союза. Однако, по его мнению, если исходить из государственных позиций, в Брексите есть и много положительных моментов.

«Прежде всего то, что вы становитесь более свободным государством, независимыми от почти трех десятков голосов Европейского союза, - пояснил он. - Для нас это выгодно тем, что мы можем более свободно и оперативно налаживать отношения между Великобританией и Беларусью ».

