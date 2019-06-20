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Лукашенко высказал свое отношение к брекситу
21.06.2019 13:51 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Беларуси отрицательно относится к выходу Великобритании из Европейского союза, но видит в этом выгоду для республики.
Об этом глава государства заявил на встрече с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джорджем Холингберы, пишет
Лукашенко отметил, что отрицательно относится к выходу Великобритании из Европейского союза. Однако, по его мнению, если исходить из государственных позиций, в Брексите есть и много положительных моментов.
«Прежде всего то, что вы становитесь более свободным государством, независимыми от почти трех десятков голосов Европейского союза, - пояснил он. - Для нас это выгодно тем, что мы можем более свободно и оперативно налаживать отношения между Великобританией и Беларусью ».
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Президент Беларуси отрицательно относится к выходу Великобритании из Европейского союза, но видит в этом выгоду для республики.
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