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Лукашенко высказал свое отношение к брекситу

21.06.2019 13:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко высказал свое отношение к брекситу

Президент Беларуси отрицательно относится к выходу Великобритании из Европейского союза, но видит в этом выгоду для республики.

Об этом глава государства заявил на встрече с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джорджем Холингберы, пишет БелТА.

Лукашенко отметил, что отрицательно относится к выходу Великобритании из Европейского союза. Однако, по его мнению, если исходить из государственных позиций, в Брексите есть и много положительных моментов. 

«Прежде всего то, что вы становитесь более свободным государством, независимыми от почти трех десятков голосов Европейского союза, - пояснил он. - Для нас это выгодно тем, что мы можем более свободно и оперативно налаживать отношения между Великобританией и Беларусью ».
 

 
 
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Президент Беларуси отрицательно относится к выходу Великобритании из Европейского союза, но видит в этом выгоду для республики.
 
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Полымя
Lida.Info
Единство
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