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Американец 66 лет прожил с органами не на своем месте
Источник материала: Tut.by
66-летний житель США обратился в больницу с жалобами на кашель и боли в груди. После исследования оказалось, что все внутренние органы пациента находятся не на своих привычных местах. Об этом
Это явление называется транспозицией органов — состоянием, при котором основные внутренние органы отличаются зеркальным расположением по сравнению с обычным нормальным положением: верхушка сердца обращена вправо (то есть сердце находится с правой стороны), печень расположена слева, желудок — справа, и так далее.
К счастью, серьезных заболеваний у пациента не нашлось — его симптомы указывали на простую инфекцию дыхательных путей, после курса лечения мужчина выздоровел. В Science Alert подчеркивают: транспозиция органов иногда воспринимается как ошибка при проведении рентгена, поэтому некоторые люди живут с этим, ничего не подозревая, многие годы.
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К счастью, серьезных заболеваний у пациента не нашлось - его симптомы указывали на простую инфекцию дыхательных путей.
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