Американец 66 лет прожил с органами не на своем месте

66-летний житель США обратился в больницу с жалобами на кашель и боли в груди. После исследования оказалось, что все внутренние органы пациента находятся не на своих привычных местах. Об этом со ссылкой на публикацию в журнале The New England Journal Of Medicine пишет Science Alert.



Фото: The New England Journal Of Medicine

Это явление называется транспозицией органов — состоянием, при котором основные внутренние органы отличаются зеркальным расположением по сравнению с обычным нормальным положением: верхушка сердца обращена вправо (то есть сердце находится с правой стороны), печень расположена слева, желудок — справа, и так далее.

К счастью, серьезных заболеваний у пациента не нашлось — его симптомы указывали на простую инфекцию дыхательных путей, после курса лечения мужчина выздоровел. В Science Alert подчеркивают: транспозиция органов иногда воспринимается как ошибка при проведении рентгена, поэтому некоторые люди живут с этим, ничего не подозревая, многие годы.