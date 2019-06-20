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Американец 66 лет прожил с органами не на своем месте

21.06.2019 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

66-летний житель США обратился в больницу с жалобами на кашель и боли в груди. После исследования оказалось, что все внутренние органы пациента находятся не на своих привычных местах. Об этом со ссылкой на публикацию в журнале The New England Journal Of Medicine пишет Science Alert.


Фото: The New England Journal Of Medicine

Это явление называется транспозицией органов — состоянием, при котором основные внутренние органы отличаются зеркальным расположением по сравнению с обычным нормальным положением: верхушка сердца обращена вправо (то есть сердце находится с правой стороны), печень расположена слева, желудок — справа, и так далее.

К счастью, серьезных заболеваний у пациента не нашлось — его симптомы указывали на простую инфекцию дыхательных путей, после курса лечения мужчина выздоровел. В Science Alert подчеркивают: транспозиция органов иногда воспринимается как ошибка при проведении рентгена, поэтому некоторые люди живут с этим, ничего не подозревая, многие годы.

 
 
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К счастью, серьезных заболеваний у пациента не нашлось - его симптомы указывали на простую инфекцию дыхательных путей.
 
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