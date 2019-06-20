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Крупного чиновника из Подмосковья обвинили во взятке в виде тысячи «квадратов» в строящемся доме

21.06.2019 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет России предъявил главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову обвинения в получении взятки в особо крупном размере — в виде тысячи квадратных метров в строящемся доме. Об этом сообщает Meduza.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По версии следствия, в 2015 году Жирков, занимая пост главы подмосковной Балашихи, получил от неназванного застройщика нежилые помещения в строящемся многоквартирном доме. Их общая площадь превысила одну тысячу квадратных метров. Следствие считает, что Жирков получил взятку за общее покровительство и переносы сроков сдачи дома в эксплуатацию.

РБК сообщил ранее со ссылкой на источники, что Жиркова также подозревают в превышении должностных полномочий, но в СК об этом не говорят.

Евгений Жирков ушел с поста главы Балашихи в 2017 году. Перед этим жители города во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались на мусорный полигон «Кучино», который видно из окон жилых домов. Вскоре после прямой линии свалку закрыли.

В феврале 2019 года Жирков стал главой Пушкинского района Московской области.

 
 
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Он получил взятку за общее покровительство и переносы сроков сдачи дома в эксплуатацию.
 
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