Посол Франции посетил Пинск

Источник материала: Пинский Вестник

Посол Франции в Республике Беларусь изучает возможности по более тесному налаживанию экономических и культурных связей между нашими государствами. На днях господин Дидье Канесс посетил Пинск. Здесь он встретился с председателем горисполкома Иваном Ребковцом, познакомился с работой крупного мебельного производства, побывал в учреждениях образования.







Наша страна стремится расширять торгово-экономическое сотрудничество в мире. Франция, как одно из значимых европейских государств, может сыграть определенную роль в этом процессе. Важной частью своей посольской миссии господин Канесс считает развитие двухстороннего французско-белорусского регионального взаимодействия. В этом заинтересовано и руководство Пинска. Глава исполнительной власти Иван Ребковец рассказал собеседнику о приоритетных направлениях реализации инвестиционной политики, которые определены в городе. Причем Франция входит в ряд стран, имеющих экономические связи с Пинском. Иван Григорьевич напомнил и о таком «интегрирующим звене», как мотобол. Пять раз столица Полесья принимала чемпионат Европы по этому виду спорта с непременным участием сборной Франции. В свою очередь наши игроки выезжали с ответными визитами. Кстати, во Франции на концертах и фестивалях искусств не раз блистал Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца «Полесские зори», а в старом Париже на улице Луи ле Гран установлена мемориальная доска в честь нашего земляка, деятеля европейской культуры ХIХ века Наполеона Орды, чье имя с прошлого года носит пинская детская художественная школа.







Кроме вопросов бизнеса посол Канесс, коснулся и других тем. Например он радует за расширение гуманитарных связей, проявление интереса к французскому языку и культуре, налаживание межвузовского сотрудничества. Кстати, в связи с этим в программу визита входило посещение Полесского госуниверситета. Участвующий во встрече председатель горсовета депутатов Леонтий Лемешевский предложил рассмотреть возможность установления официальных партнерских отношений с французскими муниципалитетами по примеру немецкой Альтены или украинского Ковеля.







Французский язык изучают в четырех пинских школах. Дидье Канесс побывал в одной из них - СШ № 18, где в городском Музее Матери ему была представлена видеопрезентация о Пинске на его родном языке. Впрочем, господин посол хорошо владеет русским языком, который изучал в лицее и университете. Это позволяет ему непосредственно входить в курс дела, так это произошло при посещении предприятия «Пинскдрев–Адриана» ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и встрече с руководством холдинга.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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