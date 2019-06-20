|
Верхнедвинская мастерица создаёт изделия в стиле декупаж
21.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)>
В нашем государстве принят ряд Указов, которые стимулируют людей к самозанятости и развитию творческого потенциала. Тем, кто занимается ремесленной деятельностью и реализацией отдельных видов товаров, не надо регистрироваться в качестве предпринимателей, а порядок уплаты налогов понятен и прост. Такой возможностью воспользовалась и Ольга Паршута. В своём магазине «Секрет», расположенном в здании статистики, помимо бельевого трикотажа она реализует работы собственного производства.
Далее читайте в «ДП».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В нашем государстве принят ряд Указов, которые стимулируют людей к самозанятости и развитию творческого потенциала. Тем, кто занимается ремесленной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)