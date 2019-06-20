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Верхнедвинская мастерица создаёт изделия в стиле декупаж

21.06.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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Верхнедвинская мастерица создаёт изделия в стиле декупаж

Верхнедвинская мастерица создаёт изделия в стиле декупаж

В нашем государстве принят ряд Указов, которые стимулируют людей к самозанятости и развитию творческого потенциала. Тем, кто занимается ремесленной деятельностью и реализацией отдельных видов товаров, не надо регистрироваться в качестве предпринимателей,  а порядок уплаты налогов понятен и прост. Такой возможностью воспользовалась и Ольга Паршута. В своём магазине «Секрет», расположенном в здании статистики, помимо бельевого трикотажа  она реализует работы собственного производства.

Далее читайте в «ДП».

 
 
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