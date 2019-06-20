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Айтишник разослал резюме более 500 компаниям - теперь они чатятся между собой
Источник материала: Tut.by
Молодой разработчик из Новополоцка уже несколько месяцев ищет работу в IT. Он «распарсил» список почтовых адресов (более 500 штук) с сайта dev.by и разослал всем резюме. Об этом
Сергей Плотников описал механизм на
P. S. К сожалению, после рассылки мой почтовый ящик заблокировали. И не обошлось без эксцессов, хотелось бы показать отклики, но на данный момент жду, пока разблокируют почтовый ящик. P. P. S. Вдобавок покажу вам график просмотров резюме».
В итоге ветка писем с сотнями компаний в копии превратилась в стихийный чат, где компании начали общаться друг с другом.
dev.by связался с соискателем, чтобы узнать подробности.
— Дело в том, что уже несколько месяцев я ищу работу в области ИТ, — рассказал Сергей. — Я много кому точечно отсылал свое резюме, но в основном приходили отказы: мол, с вашим стажем вы нам не нужны. Хотя у меня большой стаж — около семи лет: сначала я работал техником, потом инженером-программистом, но всем нужно чего-то большего.
Предложений не было, вот я и решил выкатить тяжелую артиллерию. Правда, без эксцессов не обошлось: я не скрыл, что рассылаю резюме всем компаниям сразу, и таким образом все об этом узнали.
Сергей пояснил, что почтовый ящик уже разблокировали. Просмотров в первые часы было 170, ответов пришло штук 20. Одна компания позвонила и предложила вакансию специалиста по техподдержке, но он отказался, так как ищет работу в области разработки.
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Молодой разработчик из Новополоцка ищет таким образом работу.
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