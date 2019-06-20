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Айтишник разослал резюме более 500 компаниям - теперь они чатятся между собой

21.06.2019 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодой разработчик из Новополоцка уже несколько месяцев ищет работу в IT. Он «распарсил» список почтовых адресов (более 500 штук) с сайта dev.by и разослал всем резюме. Об этом пишет сам dev.by.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Сергей Плотников описал механизм на Pikabu: «Написал скрипт на питоне для парсинга страниц. Далее скрипт на яваскрипте для получения адресов.


Список адресов. Изображение: plotka91 / Pikabu.ru

P. S. К сожалению, после рассылки мой почтовый ящик заблокировали. И не обошлось без эксцессов, хотелось бы показать отклики, но на данный момент жду, пока разблокируют почтовый ящик. P. P. S. Вдобавок покажу вам график просмотров резюме».


Отклики на резюме. Изображение: plotka91 / Pikabu.ru

В итоге ветка писем с сотнями компаний в копии превратилась в стихийный чат, где компании начали общаться друг с другом.

dev.by связался с соискателем, чтобы узнать подробности.

— Дело в том, что уже несколько месяцев я ищу работу в области ИТ, — рассказал Сергей. — Я много кому точечно отсылал свое резюме, но в основном приходили отказы: мол, с вашим стажем вы нам не нужны. Хотя у меня большой стаж — около семи лет: сначала я работал техником, потом инженером-программистом, но всем нужно чего-то большего.

Предложений не было, вот я и решил выкатить тяжелую артиллерию. Правда, без эксцессов не обошлось: я не скрыл, что рассылаю резюме всем компаниям сразу, и таким образом все об этом узнали.

Сергей пояснил, что почтовый ящик уже разблокировали. Просмотров в первые часы было 170, ответов пришло штук 20. Одна компания позвонила и предложила вакансию специалиста по техподдержке, но он отказался, так как ищет работу в области разработки.

 
 
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Молодой разработчик из Новополоцка ищет таким образом работу.
 
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