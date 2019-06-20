В Минске покажут лучший сериал года на мове. Все бесплатно!

Источник материала: Tut.by

Специальный показ первого эпизода самого популярного мини-сериала сезона — «Чернобыль» от HBO — на белорусском языке пройдет в Минске 28 июня. После премьеры на большом экране все эпизоды «Чернобыля» на белорусском языке будут доступны на видеосервисе в новом разделе «Cinevoka.Серыялы Amediateka».



Фото: HBO

Специальный сеанс первого эпизода «Чернобыля» на белорусском языке состоится 28 июня в зале VOKA кинотеатра velcom cinema. Организаторы приглашают на показ всех желающих бесплатно — по предварительной регистрации. Заполнить анкету можно по ссылке , после чего гостям показа на электронную почту будет направлено письмо от организаторов с подтверждением бронирования места и дополнительной информацией о показе. Количество мест ограничено.

«Чернобыль» — оригинальный мини-сериал HBО, детально рассказывающий о трагических событиях на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. В картине раскрывается история героического взаимодействия академика Валерия Легасова и чиновника Бориса Щербины по ликвидации последствий одной из самых масштабных техногенных катастроф в мире. Факторы, которые ей предшествовали, и действия ликвидаторов тщательным образом воссозданы в фильме по воспоминаниям очевидцев и архивным записям. Режиссером-постановщиком «Чернобыля» выступил Йохан Ренк, принимавший участие в создании таких шоу как «Викинги», «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы».

Когда: 28 июня, 18.30. Где: velcom cinema . Сколько: бесплатно.

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