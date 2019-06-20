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В Минске покажут лучший сериал года на мове. Все бесплатно!
Источник материала: Tut.by
Специальный показ первого эпизода
Специальный сеанс первого эпизода «Чернобыля» на белорусском языке состоится 28 июня в зале VOKA кинотеатра velcom cinema. Организаторы приглашают на показ всех желающих бесплатно — по предварительной регистрации. Заполнить анкету можно
«Чернобыль» — оригинальный мини-сериал HBО, детально рассказывающий о трагических событиях на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. В картине раскрывается история героического взаимодействия академика Валерия Легасова и чиновника Бориса Щербины по ликвидации последствий одной из самых масштабных техногенных катастроф в мире. Факторы, которые ей предшествовали, и действия ликвидаторов тщательным образом воссозданы в фильме по воспоминаниям очевидцев и архивным записям. Режиссером-постановщиком «Чернобыля» выступил Йохан Ренк, принимавший участие в создании таких шоу как «Викинги», «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы».
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Специальный показ первого эпизода самого популярного мини-сериала сезона - «Чернобыль» от HBO - на белорусском языке пройдет в Минске 28 июня. После премьеры на...
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