Бесплатная тренировка по йоге пройдет в парке Горького

Источник материала: Tut.by

В честь Международного дня йоги 22 июня посольство Индии в Беларуси организует открытое занятие в парке Горького. Тренировка бесплатная, с собой просят взять только коврики.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Тренировка начнется в 9.00 с марафона «Приветствие солнцу», а продолжится демонстрацией техники дыхания и медитации, детской йоги, йоги в танце. Показывать упражнения будут преподаватель индийской культуры при посольстве Индии в Беларуси и тренеры известных столичных школ йоги. Закончится день йоги в парке в 12.00.

Открытую тренировку в честь Международного дня йоги посольство Индии в Беларуси проводит в пятый раз.