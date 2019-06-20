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Бесплатная тренировка по йоге пройдет в парке Горького
Источник материала: Tut.by
В честь Международного дня йоги 22 июня посольство Индии в Беларуси организует
Тренировка начнется в 9.00 с марафона «Приветствие солнцу», а продолжится демонстрацией техники дыхания и медитации, детской йоги, йоги в танце. Показывать упражнения будут преподаватель индийской культуры при посольстве Индии в Беларуси и тренеры известных столичных школ йоги. Закончится день йоги в парке в 12.00.
Открытую тренировку в честь Международного дня йоги посольство Индии в Беларуси проводит в пятый раз.
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