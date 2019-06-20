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Лукашенко выступает за дальнейшее улучшение отношений Беларуси и Великобритании

21.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко выступает за дальнейшее улучшение отношений Беларуси и Великобритании

Уровень отношений Беларуси и Великобритании может быть намного лучше. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джорджем Холлингбери, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мне приятно сегодня с вами встретиться. Может быть, случай не тот, во время которого можно погрузиться в наши отношения с Великобританией, но, тем не менее, эта встреча очень важна. Может быть, даже исторически важна, поскольку, несмотря на тот объем торгово-экономического сотрудничества, который у нас есть, все-таки отношения Беларуси и Великобритании желают быть лучшими, намного лучшими, если честно говорить, чем на уровне, на котором они находятся сегодня», — сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что недавно белорусская делегация во главе с премьер-министром Сергеем Румасом посетила Великобританию, где провела несколько результативных встреч. На них прежде всего обсуждалось развитие двусторонних отношений в торгово-экономической сфере. «Ваше правительство очень много сделало для того, чтобы эти мероприятия были успешными. И я лично вас благодарю за то, что вы внимательно отнеслись к белорусам и способствовали реализации тех целей, которые были поставлены перед этим визитом», — подчеркнул глава государства.

Касаясь международной повестки дня, Александр Лукашенко отметил, что отрицательно относится к выходу Великобритании из Европейского союза. Однако, по его мнению, если исходить из государственных позиций, в Брекзите есть и много положительных моментов. «Прежде всего то, что вы становитесь более свободным государством, независимыми от почти трех десятков голосов Европейского союза, — пояснил Президент. — Для нас это выгодно тем, что мы можем более свободно и оперативно налаживать отношения между Великобританией и Беларусью».

В свою очередь Джордж Холлингбери поблагодарил за возможность личной встречи с главой белорусского государства. «Вы совершенно верно и справедливо отметили, что Великобритания имеет большой интерес к Беларуси. Несмотря на то, что наша встреча ограничена по времени, тем не менее, у меня запланировано большое количество встреч и переговоров с представителями белорусского правительства. Я неоднократно встречался с послом (Беларуси. — Прим. БЕЛТА) в Соединенном Королевстве. У нас сложились очень хорошие взаимоотношения», — отметил министр.

По его словам, сегодня уже состоялась продуктивная встреча с заместителем министра иностранных дел, во время которой было обсуждено развитие дальнейшего сотрудничества по вопросам импорта и экспорта. Накануне Джордж Холлингбери посетил Парк высоких технологий.

Последние несколько лет Великобритания занимает третье место по экспорту белорусских товаров. В 2018 году товарооборот между странами составил $3,4 млрд. Сальдо для Беларуси сложилось положительное в размере $2,8 млрд. Объем прямых инвестиций из Великобритании в прошлом году достиг $2,7 млрд. Соединенное Королевство занимает второе место после России по объему прямых инвестиций, привлеченных в экономику Беларуси (31,7% от всего объема).

Основу белорусского экспорта сформировали поставки нефтепродуктов, продуктов перегонки каменноугольной смолы, прутков из нелегированной стали, необработанного свинца, мебели, жидкокристаллических устройств и лазеров, алюминиевых металлоконструкций. Великобритания поставляет в Беларусь поршневые двигатели внутреннего сгорания, крепкие спиртные напитки, легковые автомобили, лекарства, запчасти для автомобилей и тракторов, турбореактивные двигатели, ортопедические приспособления, электрические трансформаторы, дорожную и строительную технику, мороженую рыбу.

В Беларуси создано 211 организаций с британским капиталом. В Великобритании действуют дочерняя структура Белорусской нефтяной компании, представительства авиакомпании «Белавиа», предприятия «Адани», Банка развития Беларуси.

Команда Великобритании примет участие в II Европейских играх. В нее вошли 101 спортсмен и 86 тренеров. Британские атлеты будут претендовать на медали в спортивной акробатике, бадминтоне, боксе, художественной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ, легкой атлетике, прыжках на батуте, стрельбе из лука. По итогам I Европейских игр в Баку британская команда заняла третье место в общем командном зачете.

https://www.belta.by/

 
 
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Уровень отношений Беларуси и Великобритании может быть намного лучше. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным...
 
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