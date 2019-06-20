Александр Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил сегодня главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, передает корреспондент БЕЛТА.

Рамзан Кадыров прибыл сегодня в Минск и будет присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр. Накануне мероприятия он встретился с главой белорусского государства.

Указ о награждении Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов Александр Лукашенко подписал еще в августе 2018 года. Глава Чеченской Республики удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью.

Как сообщалось, Рамзан Кадыров ранее внес личный вклад в освобождение граждан Беларуси из ливийского плена. Один из них — Вячеслав Качура — вернулся на родину в начале февраля 2018 года, он был последним из белорусских граждан, захваченных во время ливийского внутриполитического кризиса 2011 года, и с тех пор насильственно удерживаемым в Триполи.

Александр Лукашенко рассказал, что хотел бы посетить горные регионы Кавказа

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с главой Чеченской Республики Российской Федерации Рамзаном Кадыровым рассказал, что хотел бы однажды побывать в горных регионах на Кавказе, передает корреспондент БЕЛТА.

«Дорогой Рамзан, приветствую тебя в родной тебе Беларуси. Нет необходимости рассказывать о моем отношении к чеченскому народу. Даже в сложные времена, я уже часто об этом говорю, они рожали у нас в Бресте, моим именем называли своих детей. Я это очень ценю. И я недавно, назначая министра внутренних дел, а он у нас кавказец, рассказывал о моих чувствах к кавказскому населению. Это действительно крепкие люди, с которых мы берем пример в определенных моментах», — сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко отметил, что у него есть мечта когда-то побывать в горах Чечни, Дагестана и прочих кавказских регионов. «У меня есть друзья. Правда, в Ингушетии живут. Но все равно это близкие вам люди. И я ему (другу. — Прим. БЕЛТА) говорю: ты меня отвези на родину и покажи башню (семейные башни). Для меня действительно (интересно. — Прим. БЕЛТА) побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за кавказские горы, где живут мужественные люди», — сказал Президент.

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