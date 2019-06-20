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Сувенирная продукция пользуется спросом у болельщиков и участников II Европейских игр

21.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сувенирная продукция пользуется спросом у болельщиков и участников II Европейских игр

Официальный магазин продаж в главной фан-зоне форума у Дворца спорта уже в первой половине дня наполнен посетителями.

Сувенирная продукция пользуется спросом у болельщиков и участников II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Организаторы предлагают более 200 наименований продукции с талисманом Лесиком, логотипом соревнований. «Если продажи будут идти такими темпами, то к вечеру нужно будет пополнять ассортимент. Наиболее востребованы брелоки, значки, майки, постоянно интересуются магнитами. Особенно популярна у иностранных гостей мягкая игрушка Лесик», — отметили в магазине.

Главная фан-зона у Дворца спорта будет принимать болельщиков во время II Европейских игр с 10.00 до 00.00, а в дни открытия и закрытия — до 4 утра.

Сувенирная продукция пользуется спросом у болельщиков и участников II Европейских игр

В Минске уже проходят первые соревнования Игр по баскетболу 3х3, стрельбе из лука. В 14.00 во Дворце спорта начнутся квалификационные поединки в боксе. Церемония открытия II Европейских игр состоится сегодня на минском стадионе «Динамо». Организаторы обещают масштабное шоу с ведущими мировыми артистами и красочными декорациями.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный магазин продаж в главной фан-зоне форума у Дворца спорта уже в первой половине дня наполнен посетителями. Сувенирная продукция пользуется спросом у...
 
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