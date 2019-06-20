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Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посетить Кавказские горы

21.06.2019 13:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Чеченской Республики РФ Рамзаном Кадыровым рассказал о мечте посетить без помпы и лишних людей Кавказские горы.

"У меня есть друзья. Правда, в Ингушетии живут. Но все равно это близкие вам люди. И я ему (другу - ИФ) говорю: ты меня отвези на родину и покажи башню - семейные башни. Для меня действительно (интересно - ИФ) побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за Кавказские горы, где живут мужественные люди", - сказал Лукашенко.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Кроме того, глава государства рассказал Кадырову, что чеченцы, живущие в Беларуси, называли в честь президента Беларуси своих детей. "Нет необходимости рассказывать о моем отношении к чеченскому народу. Даже в сложные времена, я уже часто об этом говорю, они рожали у нас в Бресте, моим именем называли своих детей. Я это очень ценю", - отметил он.

"Назначая министра внутренних дел, а он у нас кавказец, рассказывал о моих чувствах к кавказскому населению. Это действительно крепкие люди, с которых мы берем пример в определенных моментах", - добавил президент.

 
Теги: Брест
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Чеченской Республики РФ Рамзаном Кадыровым рассказал о мечте посетить без помпы и лишних людей...
 
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