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"Угоняя лошадей": скандинавский бестселлер покажут в Минске

21.06.2019 13:07 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Скандинавский бестселлер со Стелланом Скарсгардом "Угоняя лошадей" эксклюзивно покажут в минском Falcon Club Бутик Кино.

"Угоняя лошадей": скандинавский бестселлер покажут в Минске
Прославленный режиссер Ханс Петтер Муланд снял совершенный фильм со Стелланом Скарсгардом в главной роли. На 69-м Берлинском кинофестивале картина номинировалась на "Золотого Медведя". Оператор-постановщик Расмус Видебак получил за нее "Серебряного Медведя" за выдающиеся художественные достижения. В минском прокате "Угоняя лошадей" покажут только в Falcon Club Бутик Кино с 27 июня по 10 июля.

Накануне прихода нового тысячелетия Тронд Сандер уезжает из Осло в деревню. Год подходит к концу, одиночество непреодолимо. И лишь призраки прошлого настигают Тронда с все большей уверенностью. Но однажды Сандер встречает старого знакомого, который заставляет его вернуться воспоминаниями в юношество. Туда, где яркие краски лета и грациозные дикие лошади были декорациями первому страшному опыту познания чужой смерти. Туда, где радость переплеталась с предательством и разочарованием. Туда, откуда берут начало личные трагедии и самые счастливые моменты в жизни.

Снявший драму "Угоняя лошадей" Ханс Петтер Муланд – один из самых известных норвежских режиссеров. Его фильмы удостоены наград международных кинофестивалей в Сан-Себастьяне, Осло и Карловых Варах, дважды он становился призером "Берлинале" ("Довольно добрый человек" и "Угоняя лошадей"). Одна из лент Муланда, "Дурацкое дело нехитрое" (2014), также была представлена во внеконкурсной программе "Арт-блокбастер" 21-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад".

Снятая посреди захватывающего дух ландшафта гор и рек между Норвегией и Швецией, лента повествует о любви, потерях и разочаровании, травмах и чувстве вины. В основу сценария лег роман Пера Петтерсона "Угоняя лошадей", рассказывающий также о нацистском прошлом Норвегии. Книга была удостоена одной из самых престижных в мире наград для прозаиков – Международной премии IMРАС, обойдя работы автора "Детей полуночи" Салмана Рушди и лауреата Нобелевской премии Джона Кутзее.

Главную роль в драме Ханса Муланда исполнил Стеллан Скарсгард, отмеченный наградами Европейской киноакадемии и Берлинского кинофестиваля. Скарсгард известен киноманам по работе с Ларсом фон Триером ("Нимфоманка", "Меланхолия", "Рассекая волны"), Терри Гиллиамом ("Человек, который убил Дон Кихота") и Алехандро Гонсалесом Иньяритту ("Пороховая бочка"). Совсем недавно Скарсгард поразил зрителей ролью Бориса Щербины в сериале "Чернобыль". Лента "Угоняя лошадей" стала четвертым совместным фильмом Скарсгарда и Муланда.

"Это подробный классический кинороман с тщательно выписанными персонажами, описаниями природы (северный пантеизм, которым славятся скандинавы, тут представлен в своей традиционной форме), неспешный и крайне обстоятельный в изложении событий. Фильм не отрывается от сюжета ни на секунду", – говорит о ленте киновед и программный директор ММКФ "Лістапад" Игорь Сукманов.

Прокат фильма проходит в рамках проекта "Лістапад.Коллекция".

 
 
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Скандинавский бестселлер со Стелланом Скарсгардом "Угоняя лошадей" эксклюзивно покажут в минском Falcon Club Бутик Кино.
 
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