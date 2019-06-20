Лукашенко предлагает Сербии усилить торгово-экономическое взаимодействие

Источник материала: Интерфакс

В отношениях Беларуси и Сербии нужно усилить торгово-экономическое взаимодействие, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Минске в пятницу.

Президент Беларуси констатировал, что политические отношения двух стран находятся на самом высоком уровне, и это подтвердили главы государств на недавней встрече на форуме "Пояс и путь" в Китае.

"Думаю, нам надо добавить к политическим отношениям больше торговли, экономики, чтобы был крепкий фундамент наших отношений, чтобы уже никто никогда их не сдвинул", - сказал Лукашенко. Главу государства цитирует его пресс-служба.

Президент также подчеркнул свое особое отношение к Сербии. "Хочу в очередной раз заявить, что Сербия - это не только приоритет наших отношений, это близкая нам страна, это близкий нам народ. Вы знаете, что такое Сербия для меня лично", - констатировал Лукашенко.

Он поблагодарил Вучича за приезд в Минск и особо отметил, что встреча проходит в рабочем кабинете, где Лукашенко обычно принимает самых важных и близких друзей. "Благодарю вас и сербов за ту теплоту, с которой они относятся к белорусам, ко мне лично. Мы это очень ценим. И поверьте, это все будет на пользу нашим отношениям в будущем", - заверил президент Беларуси.

Вучич в свою очередь поблагодарил Лукашенко за теплый прием и гостеприимство. "Вы сказали, что Сербия - очень близкая страна для Беларуси. И я могу сказать, что Беларусь для нас это дружеская, очень близкая страна, близкий народ. Мы очень ценим все, что вы делаете, вы лично. Большое спасибо за вашу позицию по вопросу Косово", - сказал он.

Президент Сербии согласился с тем, что странам надо усилить торговые связи и экономическое сотрудничество в целом. Вучич выразил надежду, что планируемый визит белорусского лидера в Сербию будет иметь большое значение для развития отношений.