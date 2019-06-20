ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко предлагает Сербии усилить торгово-экономическое взаимодействие

21.06.2019 13:06 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В отношениях Беларуси и Сербии нужно усилить торгово-экономическое взаимодействие, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Минске в пятницу.

Президент Беларуси констатировал, что политические отношения двух стран находятся на самом высоком уровне, и это подтвердили главы государств на недавней встрече на форуме "Пояс и путь" в Китае.

"Думаю, нам надо добавить к политическим отношениям больше торговли, экономики, чтобы был крепкий фундамент наших отношений, чтобы уже никто никогда их не сдвинул", - сказал Лукашенко.  Главу государства цитирует его пресс-служба.

Президент также подчеркнул свое особое отношение к Сербии. "Хочу в очередной раз заявить, что Сербия - это не только приоритет наших отношений, это близкая нам страна, это близкий нам народ. Вы знаете, что такое Сербия для меня лично", - констатировал Лукашенко.

Он поблагодарил Вучича за приезд в Минск и особо отметил, что встреча проходит в рабочем кабинете, где Лукашенко обычно принимает самых важных и близких друзей. "Благодарю вас и сербов за ту теплоту, с которой они относятся к белорусам, ко мне лично. Мы это очень ценим. И поверьте, это все будет на пользу нашим отношениям в будущем", - заверил президент Беларуси.

Вучич в свою очередь поблагодарил Лукашенко за теплый прием и гостеприимство. "Вы сказали, что Сербия - очень близкая страна для Беларуси. И я могу сказать, что Беларусь для нас это дружеская, очень близкая страна, близкий народ. Мы очень ценим все, что вы делаете, вы лично. Большое спасибо за вашу позицию по вопросу Косово", - сказал он.

Президент Сербии согласился с тем, что странам надо усилить торговые связи и экономическое сотрудничество в целом. Вучич выразил надежду, что планируемый визит белорусского лидера в Сербию будет иметь большое значение для развития отношений.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношениях Беларуси и Сербии нужно усилить торгово-экономическое взаимодействие, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Сербии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Километры добра: на старте Европейских игр в Минске прошел благотворительный забег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • ветровки женские 2017 каталог моделей фото в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика