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Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил в пятницу главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщает госагентство
Кадыров приехал в пятницу в Минск и будет присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр. Накануне мероприятия он встретился с главой белорусского государства.
Указ о награждении Кадырова орденом Дружбы народов Лукашенко подписал в августе 2018 года. Глава Чеченской Республики удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил в пятницу главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщает госагентство БелТА.
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