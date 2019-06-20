Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил в пятницу главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщает госагентство БелТА .

Кадыров приехал в пятницу в Минск и будет присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр. Накануне мероприятия он встретился с главой белорусского государства.

Указ о награждении Кадырова орденом Дружбы народов Лукашенко подписал в августе 2018 года. Глава Чеченской Республики удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью.